Saben Lee transforme l’essai aux Suns

Les Suns ont visiblement apprécié ce qu’ils ont vu de la part de Saben Lee, engagé depuis début janvier sur deux contrats consécutifs de dix jours. L’arrière de 23 ans a su saisir sa chance en se fondant rapidement dans le collectif et en signant notamment deux belles performances dans deux succès précieux face à Brooklyn (15 points, 6 passes décisives) et Indiana (12 points, 4 passes décisives et 4 rebonds).

Suffisamment en tout cas pour convaincre Phoenix de vouloir prolonger l’aventure. Dans l’impossibilité de lui proposer un troisième contrat de dix jours, la franchise de l’Arizona a donc engagé Saben Lee via un « two-way contract », qui lui permettra d’alterner entre la G-League et la NBA selon les besoins de Monty Williams.

En conséquence, le meneur Duane Washington Jr, qui avait également montré de belles choses avec les Suns cette saison, a été libéré.

Saben Lee Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 48 16 47.1 34.8 68.5 0.4 1.6 2.0 3.6 1.6 0.7 1.2 0.3 5.6 2021-22 DET 37 16 39.0 23.3 78.9 0.5 1.8 2.3 2.9 1.2 1.0 1.0 0.3 5.6 2022-23 * All Teams 25 15 40.5 36.7 73.7 0.5 1.3 1.8 2.7 1.3 0.8 1.0 0.0 6.0 2022-23 * PHX 23 16 39.3 37.9 73.7 0.6 1.4 2.0 2.8 1.4 0.8 0.9 0.0 6.3 2022-23 * PHL 2 5 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 1.5 0.0 3.0 2023-24 PHX 24 8 36.4 12.5 74.4 0.4 0.9 1.3 1.3 0.5 0.3 0.3 0.1 3.0 Total 134 15 42.1 27.1 73.4 0.5 1.5 1.9 2.8 1.2 0.7 0.9 0.2 5.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.