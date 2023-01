Payton Pritchard ne se voit pas continuer à Boston

De 19 minutes de moyenne lors de sa saison rookie, à 14 l’année dernière et finalement 12 cette saison. Au fil du temps, Payton Pritchard a vu son rôle diminuer chez les Celtics. La faute à la présence de Marcus Smart bien sûr, mais surtout aux arrivées de Derrick White puis Malcolm Brogdon en l’espace d’un an.

Trois joueurs qui, aujourd’hui, ont les faveurs de Joe Mazzulla aux postes 1/2 et qui obligent ainsi « PP » à se contenter des miettes, alors que Jaylen Brown lui pique aussi des minutes à l’arrière. Forcément, même si les victoires sont là, la situation est de moins en moins supportable et l’avenir du combo guard de tout juste 25 ans s’inscrit désormais en pointillés dans le Massachusetts.

Invité du podcast d’Andre Iguodala et d’Evan Turner, Payton Pritchard n’a d’ailleurs pas caché ses intentions, quand il a été interrogé sur son futur proche. « Évidemment, après en avoir terminé avec mon chapitre ici, après cette saison, j’aimerais chercher, être dans un endroit où j’ai un rôle un peu plus important. »

Faire les choses à sa façon, pour ne rien avoir à regretter

Pour l’heure, Payton Pritchard dispose encore d’une année de contrat garantie à Boston, puisque ses dirigeants avaient décidé d’activer leur « team option » de 4 millions de dollars pour le conserver. En clair, s’il souhaite trouver un nouveau point de chute, il lui faudra attendre un transfert pour quitter la franchise qui l’a sélectionné en 26e position de la Draft 2020.

Aussi bien d’ici la trade deadline que lors de la prochaine intersaison.

« Je le veux vraiment, c’est pour ça que je travaille », ajoute l’ancien pensionnaire de l’université d’Oregon, sur son envie d’avoir de plus grosses responsabilités. « Je pense que Brad [Stevens] et les autres le savent. Nous avons eu une discussion là-dessus. Je veux un plus grand rôle, je veux faire partie d’une équipe qui gagne, mais je veux également pouvoir aider à ce niveau, être un élément important [de l’équipe]. Je ne dis pas être le meilleur joueur, mais j’ignore ce que me réservera mon avenir tant que je ne pourrai pas passer à l’étape supérieure. Je ne sais pas où j’en serai dans 5-10 ans, mais je veux juste pouvoir regarder en arrière et me dire que j’ai fait de mon mieux, que j’ai mis tout en œuvre pour pouvoir vivre avec, tant que j’ai fait les choses à ma façon. C’est le plus important à mes yeux. »

Ce qui est sûr, c’est que Payton Pritchard ne devrait pas manquer de prétendants, cette année ou la suivante, compte tenu de sa qualité de shoot (40% à 3-points en carrière), de sa capacité à briller quand il obtient du temps de jeu ou de son expérience déjà importante (29 matchs de playoffs).