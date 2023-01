Payton Pritchard, la peste verte

Parce qu’il est barré cette année par Malcolm Brogdon, Payton Pritchard joue quasiment deux fois moins que lors de son année rookie, et sans surprise, son nom commence à circuler dans les rumeurs de transfert. Mais le troisième meneur des Celtics garde la confiance de ses dirigeants, et après avoir ciré la veille face aux Warriors, et il est le héros de la fin de match face aux Raptors.

Marcus Smart et Derrick White blessé, Payton Pritchard a pris ses responsabilités, et il a donné le tournis aux Raptors avec 12 points dans le dernier quart-temps, dont le 3-points de la victoire ! Le joker idéal pour décrocher une 9e victoire de suite.

« Je suis heureux pour Payton car cette ligue peut être impitoyable par moments » reconnaît le coach de Boston. « Il faut être fort, il faut se donner à fond, il faut être patient. Payton est tout cela à la fois. Je lui ai toujours dit : ‘Quand c’est son heure, je lui fais entièrement confiance’. Il a été très bon ce soir ».

Répondre présent à n’importe quel moment du match, c’est le lot de tous les joueurs en bout de rotation, et Payton Pritchard a assimilé son rôle depuis trois ans. Il sait que le « DNP » d’un soir n’est pas une punition.

« Mon état d’esprit ne change pas » assure-t-il. « Vraiment, j’essaie d’entrer en jeu pour changer la présence défensive. Je mets la pression sur le ballon et je suis une peste. Évidemment, quand les tirs arrivent, j’essaie juste d’être prêt à les mettre, à faire le bon geste. Mais cette année, je me suis toujours concentré sur la défense, pour influencer le jeu dans ce secteur. Ce soir, j’ai pris un rebond offensif, et je peux ajouter ça sur mon CV. »

Ce genre de performance confirme qu’il a la carrure pour jouer 20 à 25 minutes par match, comme un TJ McConnell (Pacers) ou un Tyus Jones (Grizzlies). Le téléphone de Brad Stevens va sans doute sonner d’ici le 9 février pour connaître sa disponibilité, mais Payton Pritchard le répète, il est heureux à Boston car ce groupe lui ressemble.

« Je pense juste que notre équipe est dure au mal, et on est une bande de joueurs durs au mal, et je n’en serais pas là sans cet état d’esprit » poursuit-il. « Beaucoup de gens me regardent, moi, cet arrière blanc américain de 1m85, et beaucoup d’entre nous ne sont pas là. On se doit donc d’être costauds et de l’être chaque soir. »