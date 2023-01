Joel Embiid pulvérise Nikola Jokic dans le choc des titans !

Le choc des titans entre les Sixers de Joel Embiid et les Nuggets de Nikola Jokic a tenu toutes ses promesses. On imaginait Embiid déterminé à montrer sa valeur après les piques qui lui ont été adressées par son modèle, Hakeem Olajuwon, et sa non sélection en tant que titulaire du prochain All-Star Game. Le pivot de Philadelphie a donc montré à ses détracteurs de quoi il était capable en détruisant son homologue de Denver, double MVP en titre, en seconde période.

Le premier quart-temps a rapidement mis le « matchup » de la soirée en lumière, avec un Joel Embiid agressif (14 points en 10 tentatives) malgré son 0/3 aux lancers-francs pour démarrer. De son côté, Nikola Jokic a fait du Nikola Jokic, en faisant briller ses coéquipiers depuis la tête de raquette et en s’appuyant aussi sur l’adresse extérieure de Michael Porter Jr. (3/4 à 3-points) pour permettre aux Nuggets de faire la course en tête (29-38).

Les Nuggets bousculés après le repos

La sortie du « Joker » a rééquilibré les débats et Philly en a profité pour recoller à -2, grâce à l’adresse extérieure de la paire Tyrese Maxey/Georges Niang (42-44). Denver a trouvé le moyen de finir plus fort, avec le retour de Nikola Jokic marqué par 8 points de suite, un 3-points avec la planche de Michael Porter Jr. et une finition acrobatique de Jamal Murray (55-66). L’écart est finalement grimpé à +15 à la pause après un missile extérieur de Murray et un « alley-oop » conclu par Aaron Gordon (58-73).

Au retour des vestiaires, le duel des titans a basculé en faveur de Joel Embiid des deux côtés du parquet, avec de la dissuasion et du rebond en défense, de l’efficacité pour nourrir un 8-0 et une passe décisive pour De’Anthony Melton, pour ramener les Sixers à -5 (79-84). Sur un un-contre-un en isolation, Embiid a alors mystifié Jokic pour finir au dunk et enflammer les fans (84-90).

Joel Embiid fait le show

Les Nuggets ont alors profité de quatre erreurs consécutives de Philadelphie, dont deux de Tyrese Maxey et ses pieds sur la ligne, pour repasser à +15 sur un 3-points de Bruce Brown (84-99). Mais les hommes de Doc Rivers ont vite rattrapé le coup en terminant le troisième acte par un 12-0 alimenté par Georges Niang de loin et un Joel Embiid déchaîné (96-99).

Les joueurs de Philly ont poursuivi leur offensive avec deux paniers à 3-points de Georges Niang et Tobias Harris, puis un nouveau face-à-face remporté par Embiid devant Nikola Jokic, pour égaliser à 108-108. Comme un symbole, c’est sur un nouveau coup d’éclat de « JoJo », auteur d’un contre et de la finition en transition, que Philadelphie a enfin pris l’avantage (112-110).

Un parfait « pick-and-pop » exécuté avec James Harden a permis au pivot superstar d’enfoncer le clou à 3-points dans la foulée. Joel Embiid a ensuite trouvé Tobias Harris dans le corner pour ajouter trois points supplémentaires (118-110). Pour repousser le dernier assaut de Denver, c’est une nouvelle fois le « go-to-guy » des Sixers qui a délivré son équipe avec un ultime 3-points pour assurer la victoire, acquise 30 secondes plus tard sur le score de 126 à 119.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La domination de Joel Embiid sur Nikola Jokic. Le pivot des Sixers a notamment montré sa supériorité en deuxième mi-temps. Il a remporté presque chacun de ses un-contre-un avec le double MVP en titre. Ses paniers décisifs de loin ont été le bouquet final d’une prestation exceptionnelle après la pause. Il fallait au moins ça pour évincer une équipe de Denver pourtant coriace.

– L’abnégation des Sixers. Le match a basculé dans le troisième quart-temps, moment où la révolte des troupes de Doc Rivers s’est manifestée par deux séries, un 8-0 et un 12-0, pour débuter et conclure la période. De -15, les locaux sont ainsi revenus à -3 à l’entame du dernier acte avec le plein de confiance et un Joel Embiid également sorti renforcé dans ses convictions. Le rapport de force a alors changé et Philadelphie a réussi à garder la main jusqu’au bout.

TOPS/FLOPS

✅ Joel Embiid. Le pivot de Philadelphie a envoyé un message à toute la ligue sur cette confrontation tant attendue avec Nikola Jokic. Dominateur des deux côtés du parquet, il a frôlé la perfection en deuxième mi-temps et il a profité de nombreux de ses « matchups » avec le Serbe pour afficher sa puissance.

✅ James Harden. Le match du parfait lieutenant, avec une sélection de tir responsable (5/10, dont 3/6 à 3-points) et plutôt efficace, 13 passes décisives et surtout aucun ballon perdu.

✅ Tobias Harris. Sans doute le facteur X de ce match, surtout au regard de sa première mi-temps, bouclée à zéro point. Il a retrouvé son agressivité au retour des vestiaires et il a fini par inscrire plusieurs paniers décisifs, avec également une interception qui a permis à Tyrese Maxey d’ajouter deux points importants en transition.

✅⛔️ Nikola Jokic. 24 points, 8 rebonds et 9 passes décisives, mais globalement dominé par Joel Embiid dans ce duel de titans, avec en prime 7 ballons perdus, dont certains préjudiciables dans le « money time ». La faute à l’ajustement de Doc Rivers, qui lui a collé P.J. Tucker sur le dos…

LA SUITE

Philadelphie (32-16) : les Sixers tenteront de poursuivre leur série de sept succès avec la réception d’Orlando ce lundi (01h00).

Denver (34-16) : les Nuggets accueilleront les Pelicans ce mardi (04h00).