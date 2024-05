Sur quatre défaites de suite, New York a encore perdu sa défense

Défaits dimanche soir sur le parquet des Raptors (125-116), les Knicks ont concédé une 4e défaite de suite. La faute notamment à une défense redevenue très friable. Alors que son équipe affichait la 24e défense en novembre (115.1 points encaissés sur 100 possessions), Tom Thibodeau semblait avoir trouvé la bonne formule en décembre, où son équipe pointait à la 3e place (108.2). Sauf que patatras, les mauvaises habitudes sont revenues en janvier, l’équipe étant retombée à la 24e place (118.3) sur le mois…

Et la blessure de Mitchell Robinson n’arrange pas les affaires du coach. Car le pivot des Knicks s’est fracturé le pouce et devrait manquer au moins trois semaines, privant New York de son protecteur de cercle un long moment.

« Il est clair que nous devons nous améliorer, être meilleurs » confie Jalen Brunson. « Sur les cinq postes sur le terrain, ça commence avec moi mais aussi avec tous les autres qui s’entraident. Nous ne pouvons pas dire : ‘Oh, Robinson n’est pas là’. Nous devons nous unir en tant qu’équipe ».

Résister en équipe, c’est le message du meneur à ses coéquipiers dans cette période compliquée.

« Nous devons résister à la tempête » continue Jalen Brunson. « Chaque match, vous jouez contre une grande équipe avec de grands athlètes, de grands entraîneurs. C’est une énorme bataille chaque soir. Nous devons juste trouver comment rebondir rapidement ».

Alerte défense à New York

Mais la blessure de Mitchell Robinson n’est qu’un paramètre, et les problèmes sont bien plus profonds. La défaite de dimanche contre les Raptors en est le dernier exemple. Cela a commencé tôt par un 37-22 concédé dans le 1er quart-temps puis les lacunes défensives se sont confirmées au début du quatrième quart-temps, avec un 13-2 encaissé en trois minutes. Les Knicks n’ont pas pu s’en remettre, jusqu’à prendre 39 points dans le dernier quart-temps.

« Nous nous sommes mis dans un autre trou » avoue Tom Thibodeau. « Je sais que nous avons commis des fautes, que nous avons donné des rebonds offensifs et que nous avons perdu des ballons. C’est généralement la recette pour se faire battre ».

Les Knicks ont encaissé au moins 116 points pour le quatrième match consécutif. Ils ont aussi été négligents avec le ballon, commettant 16 « turnovers » qui ont conduit à 26 points des Raptors, la plupart d’entre eux en transition. Et pour le troisième match consécutif, les Knicks ont accordé au moins 35 points dans le premier quart-temps.

« Je suis toujours inquiet. Je suis inquiet tous les jours » concède le coach des Knicks. « Mais cela ne change pas la façon dont vous abordez quoi que ce soit. On réfléchit, on doit s’améliorer, on doit faire mieux, se préparer pour le prochain match. Nous ne sommes pas accablés. Nous savons ce que nous avons à faire. Nous devons entrer sur le terrain, nous devons travailler et nous devons corriger cela ».

Les Knicks, avec désormais un bilan de 25 victoires pour 23 défaites, ont maintenant perdu quatre matchs consécutifs, dont trois contre des adversaires ayant un bilan négatif.

Cette période devait être un moment bénéfique dans le calendrier des Knicks avant qu’il ne devienne plus difficile, avec six de leurs sept prochains matchs contre des équipes au bilan positif. Une période qui sera donc décisive pour la suite de la saison des joueurs de « Big Apple ».