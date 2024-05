Les Knicks s’enfoncent à Toronto : 4e défaite de suite

Le début du match est marqué par la très bonne adresse au tir des deux équipes, qui se rendent coup pour coup. Grâce à deux paniers longue distance de Gary Trent Jr, les Raptors sont légèrement devant (14-10). New York multiplie les pertes de balles, et Toronto va alors en profiter pour sanctionner en transition, et augmenter l’écart à +10 (27-17). Fred VanVleet, auteur de 14 points dans ce premier acte, est injouable offensivement ! Résultat : Toronto conclut le 1er quart-temps avec 15 points d’avance (37-22).

New York démarre plutôt bien le second quart-temps, notamment grâce à quatre paniers à 3-points d’Obi Toppin qui permet aux siens de revenir à -7 (46-39). L’écart se stabilise et Toronto mène 62-53 à la mi-temps.

Les Raptors débutent le 3e quart-temps de la meilleure des manières avec deux paniers successifs à 3-points inscrits par Pascal Siakam et Gary Trent Jr, ce qui leur permet de reprendre 15 points d’avance (68-53). Mais New York va réagir dans la foulée par l’intermédiaire de RJ Barrett, qui va ramener son équipe à seulement 4 points (72-68). Evan Fournier ramène les Knicks à une possession sur un tir à 3-points (83-81). Derrière, Jalen Brunson l’imite en marquant lui aussi à longue distance et donne l’avantage à New York (84-83). Le troisième quart-temps se termine sur une égalité parfaite : 86-86.

Plus énergétiques, les Raptors démarrent le 4e quart-temps parfaitement avec un 13-2. Un run qui leur permet de reprendre 11 points d’avance (99-88). L’écart monte à 14 points avec un panier à 3-points de Gary Trent Jr à 5 minutes de la fin. Les Knicks ne s’en remettront pas, victoire des Raptors 125-116.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une victoire d’équipe des Raptors. Même si certaines individualités sont sorties du lot, c’est avant tout une victoire collective pour Toronto. Un match où tout le monde a croqué dans la pomme avec au moins 12 points marqués par six joueurs différents.

– Evan Fournier a joué. Immanuel Quickley blessé, Evan Fournier a foulé le parquet pour la première fois depuis le 9 janvier. Le Français a disputé 21 minutes en sortie de banc pour 8 points.

TOPS/FLOPS

✅ Fred VanVleet. Absent la veille face aux Celtics, il a une nouvelle fois montré sa capacité à pouvoir être le leader offensif des Raptors : 28 points à 4/8 à 3-points.

✅ Gary Trent Jr. Énorme match de sa part en particulier à 3-points : 24 points à 9/17 au tir dont 6/10 à 3-points !

✅ Pascal Siakam. Match sérieux et complet pour faire oublier ses balles perdues de la veille : 24 points, 7 rebonds et 6 passes décisives.

✅ RJ Barrett. Dans la défaite, et sur ses terres, il signe un match plein avec 30 points à 10/18 au tir dont 4/8 à 3-points ainsi que 7 rebonds et 5 passes décisives.

✅ Julius Randle. Très actif tout le match, il frôle le triple-double avec 23 points, 19 rebonds et 8 passes décisives.

⛔️ Le 4e quart-temps des Knicks. Alors qu’ils étaient revenus à égalité à la fin du 3e quart temps, les joueurs de Tom Thibodeau sont complètement passés à côté du dernier quart-temps, encaissant même 39 points.

LA SUITE

Raptors (21-27) : déplacement chez les Kings dans la nuit de mercredi à jeudi (4H).

Knicks (25-23) : réception des Cavaliers dans la nuit de mardi à mercredi (1H30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.