Tyrese Maxey, symbole de la confiance des Sixers qui gonfle

James Harden et Joel Embiid laissés au repos, les Kings en tête de 21 points (71-50) dans le deuxième quart-temps… Doc Rivers devait sans doute commencer à penser au retour à la maison de son équipe, pour affronter les Nets mercredi. Mais dans son équipe, Tyrese Maxey n’avait pas du tout ça en tête.

« Quand on est revenu à 10 points, juste avant la mi-temps, on a eu un temps-mort, et je crois qu’on était à -18 (-19 en fait, ndlr). J’ai dit aux gars que si on ramenait l’écart à 10 points (avant la mi-temps), on allait gagner le match. C’est ce qu’il a fini par se passer » explique carrément le meneur/arrière.

Avec ses 32 points (12/29 au tir) et 6 passes, Tyrese Maxey a été la locomotive de Philadelphie mais il a reçu de l’aide de pas mal de monde. En l’absence du duo de All-Stars, Montrezl Harrell (17 points, 7 rebonds) a notamment harcelé Domantas Sabonis, tout comme Paul Reed (9 points, 7 rebonds) en sortie de banc.

« C’est une victoire de la résilience pour nos gars » assure Doc Rivers. « Tyrese a été phénoménal, mais tout le monde l’a été. D-House n’avait pas joué depuis je ne sais combien de temps. Il est rentré et il a mis deux 3-points pour nous. Tous ceux qui ont joué nous ont aidés à remporter cette rencontre. »

Pour Tyrese Maxey, c’est la défense qui a réveillé Philadelphie.

« En gros, on a juste réalisé quelques stops, et quand on commence à faire ça, on peut courir et jouer de façon plus libre. Une fois qu’on joue de façon plus libre, beaucoup de gars peuvent apporter quelque chose. Tout le monde mettait ses tirs. Shake (Milton) et Georges (Niang) ont bien joué en sortie de banc. Même P-Reed, qui nous a donné de bonnes minutes. Même Tobias, qui a démarré fort mais a décidé de prendre ses six fautes (rires). »

De son côté, Doc Rivers apprécie donc la « résilience » de ses hommes, mais surtout leur confiance actuelle. Même à -21 et même sans leurs deux superstars, les Sixers n’ont jamais imaginé lâcher.

« On était menés de 21 points et tout ce dont on parlait, c’était de gagner le match » conclut l’entraîneur. « On n’a pas paniqué. À chaque temps-mort, on parlait de la victoire. On s’est accroché. Et quand on est revenu dans le troisième quart-temps, on a pris le contrôle du match. » Et le contrôle de la 2e place de l’Est (30 victoires – 16 défaites).

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 70 38 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 Total 266 31 46.8 39.6 86.2 0.4 2.6 2.9 4.1 2.0 0.8 1.2 0.3 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.