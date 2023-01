Sans le duo Harden/Embiid, les Sixers renversent les Kings !

James Harden et Joel Embiid laissés au repos pour le cinquième et dernier match du « road trip » à l’Ouest des Sixers, on ne donnait pas cher de la peau de Philadelphie à Sacramento.

Un sentiment confirmé en première mi-temps, avec une attaque des Kings qui tournait à plein régime pour prendre jusqu’à 21 points d’avance (71-50) dans le deuxième quart-temps. Un premier coup d’accélérateur de Tyrese Maxey, bien aidé par Georges Niang et Danuel House Jr. à l’extérieur, mais aussi Montrezl Harrell à l’intérieur, va toutefois permettre de limiter la casse (74-64) à la mi-temps, et ne pas sortir la troupe de Doc Rivers du match.

Une séquence qui va donner le ton de la seconde mi-temps, avec des Sixers agressifs, qui vont profiter de l’absence d’intimidation près du cercle des Kings pour marteler la défense de Mike Brown, en profitant de la perte de rythme offensive de Harrison Barnes et compagnie pour prendre l’avantage !

Mais les Kings ont (cette saison) de la fierté et De’Aaron Fox va encore s’illustrer dans le quatrième quart-temps pour éviter cette défaite malvenue.

Raté car les Sixers vont toujours trouver un panier libérateur dans le « money-time », par Georges Niang ou Tyrese Maxey, alors qu’Harrison Barnes a tout de même trois lancers-francs pour égaliser sur la fin. Sauf que le premier est raté et qu’il doit manquer le troisième pour espérer un miracle. Qui n’aura pas lieu (127-129).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une avance de 21 points qui s’envole. Quand les shooteurs de Sacramento sont en rythme, cette équipe est très compliquée à manoeuvrer. Dans le deuxième quart-temps, Harrison Barnes, Keegan Murray et Kevin Huerter étaient chaud, et les Kings ont donc pu prendre jusqu’à 21 points d’avance. Malheureusement, l’adresse ne fait pas tout dans le basket, et lorsque les shooteurs ont refroidi, les Kings ont eu du mal à trouver d’autres armes.

– Les Kings mangés dans la peinture. Car cette équipe de Sacramento a beau être une belle surprise de la saison, elle manque clairement d’intimidation sous le cercle. Domantas Sabonis n’est pas un protecteur du panier, et lorsque ses camarades sont battus sur les premiers pas adverses, ça peut vite faire très mal. Démonstration avec les 70 points inscrits dans la raquette par les Sixers, couplés à une nette domination au rebond (45 à 29, dont 16 rebonds offensifs pour Philadelphie), qui font la différence…

– Les Sixers enchaînent. Ce « road trip » de cinq matchs s’est terminé de la meilleure des manières pour Philadelphie, avec donc une cinquième victoire consécutive. Sans James Harden et Joel Embiid, la troupe de Doc Rivers prend seule la 2e place de l’Est (30 victoires – 16 défaites), en profitant du dernier revers de Milwaukee.

TOPS/FLOPS

✅ Tyrese Maxey. C’est son agressivité qui a ramené les Sixers dans le match, et qui a aussi fait la différence sur la fin. Une agressivité qui l’a tout de même rendu gourmand (32 points à 12/29 au tir, 6 passes décisives).

✅ Le banc des Sixers. En l’absence de James Harden et Joel Embiid, Doc Rivers avait des minutes à distribuer, et ses remplaçants en ont profité. Si on n’oubliera pas l’impact de De’Anthony Melton et Montrezl Harrell, l’apport du banc fut décisif, avec les tirs extérieurs de Danuel House Jr. et Georges Niang, la présence au rebond de Paul Reed ou l’énergie de Shake Milton, qui a souvent trouvé les bons décalages pour ses coéquipiers.

✅ De’Aaron Fox. Il a pris les choses en main dans le dernier quart-temps, alors que son équipe pataugeait sur le plan offensif. Ses 14 points (sur 31) dans l’ultime acte ont failli sauver les Kings.

✅⛔️ Harrison Barnes. C’est un peu dur car il finit quand même avec 27 points. C’est qu’avec ses 17 points à 5/6 de loin en première mi-temps, il a illustré la force offensive de Sacramento quand les tirs extérieurs tombent dedans. Beaucoup moins en verve après la mi-temps, avec des briques de loin et ce lancer raté qui fait mal.

⛔️ Malik Monk. Il n’est clairement pas dans une bonne période, et lorsqu’il prend (et rate) ce genre de tirs forcés et hors collectif, il n’est pas d’une grande aide pour Mike Brown.

⛔️ Matisse Thybulle. Une mention pour sa faute sur Harrison Barnes à 3-points qui offre l’égalisation à son adversaire. Certes, les arbitres ont été généreux avec l’ailier de Sacramento mais Matisse Thybulle continue de prendre des risques défensifs inconsidérés sur des possessions décisives.

LA SUITE

Sacramento (26-19) : les Kings enchaînent face aux Grizzlies, lundi soir (04h30), toujours à domicile

Philadelphie (30-16) : retour à la maison pour défier les Nets, mercredi soir (01h30)