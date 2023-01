Thomas Bryant se verrait bien jouer aux côtés d’Anthony Davis

Lorsque Anthony Davis avait quitté le parquet sur blessure face aux Nuggets le 16 décembre dernier, beaucoup pensaient que la saison des Lakers allait alors sombrer. Aujourd’hui, les Lakers affichent un bilan de 7-6 sur les 13 matchs disputés sans leur All-Star. Un bilan positif sur lequel peu de gens auraient misé.

Si LeBron James a pris les choses en main durant cette période, un joueur s’est révélé : Thomas Bryant. L’ancien pivot des Wizards avait la lourde responsabilité de remplacer Davis numériquement, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a dépassé toutes les attentes. Il tourne en moyenne à 17,2 points et 10,2 rebonds durant cette période tout en affichant de très bons pourcentages.

« Je dirais que ce n’est que le début » s’est réjoui Thomas Bryant. « Pour ma part, je suis heureux d’avoir l’occasion de jouer avec ces gars-là et aussi d’avoir l’occasion de jouer avec l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. C’est un privilège d’être capable de jouer comme je le fais en ce moment. Je ne le prends pas pour acquis. Ça fait vraiment du bien de pouvoir jouer comme ça alors que je ne pouvais pas le faire à Washington ».

Anthony Davis décalé au poste 4 ?

Depuis le début de la saison, Thomas Bryant sortait du banc pour prendre le relais d’Anthony Davis, mais alors que ce dernier se rapproche d’un retour, sa doublure ne cache pas son envie de partager le parquet avec lui.

« Bien sûr, j’ai toujours ça en tête » a avoué Thomas Bryant. « Le fait de pouvoir l’associer à mes qualités me donne l’impression que ce sera une très bonne façon d’aborder le match. Mais pour l’instant, je ne peux pas trop y penser. Je dois juste me concentrer sur le prochain match puis le match suivant et le match d’après jusqu’à ce que notre superstar soit de retour. Pour moi, j’y pense toujours, j’essaie de ne pas trop m’avancer, mais je sais que ce serait particulier, je le sens. Mais je dois juste rester cohérent, garder la tête froide et me préoccuper du prochain match ».

Une raquette composée d’Anthony Davis et de Thomas Bryant pourrait être une solution supplémentaire pour Darvin Ham. Bryant a prouvé qu’il méritait d’être titulaire dans le 5 des Lakers et il pourrait être un bon complément à Anthony Davis, qui retrouverait ce poste 4 qu’il préfère largement. Mais cela nécessiterait un changement de système, avec deux « big men », dans lequel Anthony Davis a souvent prospéré. Tout d’abord aux Pelicans avec DeMarcus Cousins à ses côtés mais également aux Lakers où il avait partagé le parquet avec Javale McGee lors de sa première saison à Los Angeles. Une combinaison qui avait justement permis aux Lakers d’être sacrés champions NBA en 2020.