Anthony Davis va entamer une nouvelle phase dans sa rééducation

Juste avant le passage à l’année 2023, un Anthony Davis toujours convalescent expliquait se sentir « beaucoup mieux », que sa douleur au pied droit avait « considérablement diminué » et que celui-ci guérissait « assez rapidement ». Dix jours plus tard, cela semble se confirmer, puisque ESPN annonce que le joueur des Lakers va entamer une nouvelle étape de son processus de rééducation.

Absent depuis la mi-décembre, en raison d’une fracture de fatigue, « AD » (27.4 points, 12.1 rebonds, 2.6 passes, 1.3 interception et 2.1 contres de moyenne cette saison) va ainsi accélérer et intensifier son travail individuel, quand les « Purple & Gold » en auront fini avec leur road-trip et qu’ils rentreront du côté de Los Angeles, cette semaine.

Dans le détail, Anthony Davis effectuera des exercices aquatiques et sur tapis de course. Si les choses se déroulent pour le mieux, on pourrait potentiellement le revoir sur les parquets avant le mois de février ou, en tout cas, avant le All-Star Weekend. Ce qui est sûr, c’est que les Lakers —sur une série de cinq victoires de rang et qui affichent un bilan de 7v-5d sans leur intérieur— ne précipiteront pas son retour, alors que Thomas Bryant assure brillamment l’intérim (17.2 points et 10.2 rebonds de moyenne).

L’optimisme est donc de mise à Los Angeles, pendant que les résultats collectifs s’améliorent…