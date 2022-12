Anthony Davis : « La douleur a considérablement diminué »

Sur une échelle de 1 à 10, la douleur avait initialement grimpé jusqu’à neuf. Deux semaines plus tard, celle-ci est retombée autour de un ou deux. « Je me sens beaucoup mieux, la douleur a considérablement diminué. Je ne veux pas donner de calendrier parce que c’est une toute autre chose, mais (le pied) guérit assez rapidement », décrit l’intérieur des Lakers, qui s’exprime pour la première fois depuis sa fracture de fatigue de fatigue, qui le tient à l’écart depuis la mi-décembre.

Dans le détail, cette fracture se situe au niveau de l’os naviculaire de son pied droit. Cet os a subi une réaction de stress qui est apparue pour la première fois lors d’un match contre les Nuggets, le 16 décembre, lorsque sa jambe droite est entrée en collision avec Nikola Jokic dans la raquette. « Ce seul mouvement a dû provoquer ça. Quand je suis allé passer une radio à la mi-temps, ça me faisait mal, c’était très douloureux », se souvient « AD ».

Après de nouvelles analyses une semaine plus tard, l’une des options qui s’offraient à lui était de subir une intervention pour retirer la « pointe osseuse », appelé aussi ostéophyte ou « bec de perroquet ». Un médecin a supposé que cette excroissance osseuse était présente dans son pied depuis son passage à Kentucky, il y a plus de dix ans, mais qu’elle ne lui avait jamais causé de problèmes. « Je n’aime pas être opéré. Je me suis dit que si l’opération pouvait être évitée, il fallait l’éviter », livre Davis.

Ce dernier doit donc passer par un processus de repos et de récupération susceptible de prendre du temps. L’intéressé passera une nouvelle IRM lorsque l’équipe reviendra à Los Angeles la semaine prochaine et si les résultats sont clairs, il commencera un traitement de la blessure, notamment une thérapie par ondes de choc et une stimulation osseuse.

Je préfère perdre quatre semaines plutôt que sept mois

Mais une opération chirurgicale pourrait devoir s’imposer à terme. « C’est quelque chose à envisager, pendant l’intersaison, pour l’enlever. Le plus important, c’est la réaction au stress, il faut la surveiller. Parce que cela peut clairement mener à une absence de six, sept, huit mois. Je préfère perdre quatre semaines plutôt que sept mois. Je ne dis pas que je serai de retour dans quatre semaines, mais je l’espère », poursuit l’intérieur dont le coach, Darvin Ham, assure qu’il « va dans la bonne direction ».

Le flou reste donc de mise par rapport à son état de santé et son potentiel retour sur les parquets. Il admet que ce nouveau coup d’arrêt dans sa carrière est « dur (à vivre) mentalement ». Car avant ce passage à l’infirmerie, il multipliait les performances de très, très haut niveau et les Lakers remontaient progressivement la pente avec lui.

« Je suis hyper impatient à l’idée de revenir sur le terrain. Je ne me dit pas : ‘Il va me falloir tant de matches pour retrouver mon rythme’ ou ‘Je ne serai peut-être pas le même’. Cette idée ne m’est même pas venue à l’esprit. Je me dis : ‘Quand ce jour arrivera, ce sera le moment d’y aller.’ », promet déjà Anthony Davis.