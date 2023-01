Thomas Bryant se fait un prénom aux Lakers

Cela ne doit pas être simple de s’appeler Bryant quand on joue aux Lakers… Thomas Bryant le sait bien, et sa première expérience s’était limitée à 15 matches. Parti ensuite aux Wizards, c’est là-bas qu’il a véritablement explosé, et lorsqu’il est revenu à Los Angeles cet été, c’était évidemment avec un autre statut.

Recruté pour être la doublure d’Anthony Davis, Thomas Bryant a profité de la blessure au pied de son coéquipier pour s’imposer comme l’intérieur dominant de l’équipe, et cette nuit, il a carrément signé un match à 29 points et 14 rebonds face aux Kings. Le tout à 86% aux tirs !

« Oui, ça marche bien pour moi. Je suis content que mes coéquipiers s’appuient sur moi dans des situations clés » confiait-il après la victoire face aux Hawks. « Je me répète, mais j’essaie juste de prendre le maximum de rebonds, et d’être utile de chaque côté du terrain. »

En janvier, il tourne carrément à 22 points et 13 rebonds de moyenne, et les Lakers restent sur cinq victoires de suite. « L’ambiance est très bonne » poursuit-il. « Il y a eu beaucoup de critiques constructives entre nous, mais on ne l’a jamais mal pris, et on sait tous qu’au final, on est tous impliqués ensemble. Personne n’allait avoir pitié de nous, et personne n’allait être heureux pour nous. On se devait de trouver des solutions en interne, et je pense que c’est un immense tournant pour nous. »

LeBron rêve de son association avec Anthony Davis

Le plus heureux des Lakers, c’est sans doute LeBron James. Grâce à la montée en puissance de certains de ses coéquipiers, le quadruple MVP a retrouvé goût à la victoire, et il n’est pas embarqué dans une nouvelle saison galère. Après la victoire à Sacramento, il a vanté les qualités de son jeune intérieur.

« Thomas (Bryant) profite pleinement de cette opportunité, et c’est un gars qui joue extrêmement dur, qui sait comment jouer, et c’est probablement l’un des intérieurs les plus doués » estime le « King ». « Il attrape tout. Il conclut tout autour du cercle. Mais il a aussi beaucoup de toucher à mi-distance et derrière la ligne des 3-points. Il possède un moteur, un énorme moteur qui tourne en permanence des deux côtés du parquet. J’ai toujours bien joué avec des gars comme ça ».

La superstar des Lakers voit d’un bon oeil l’idée d’associer Bryant et Davis lorsque ce dernier reviendra en jeu.

« Avec Russ (Westbrook), vous savez, nous le cherchons toujours, surtout quand il prend l’avantage dans la peinture. Et j’ai déjà des idées de ce à quoi ça pourrait ressembler avec moi, A.D. et Thomas sur le terrain ensemble. Vous savez, je pense que cela pourrait être extrêmement bénéfique pour notre équipe… Mais dans le même temps, vous savez, il faut rester dans l’instant présent et nous essayons simplement de tenir bon en attendant que notre intérieur ne revienne. Thomas fait clairement sa part du boulot et nous essayons tous de le faire aussi. »