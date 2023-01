Kevin Durant blessé au genou, tout Brooklyn retient son souffle

Quand Kevin Durant grimace, c’est tout Brooklyn qui retient son souffle… La rencontre de la nuit entre les Nets et le Heat a pris une autre tournure lorsque Kevin Durant s’est retrouvé une première fois au sol, après un contact genou contre genou avec Kyle Lowry, puis une seconde, après avoir reçu le poids de Jimmy Butler sur sa même jambe droite.

Après s’être tenu le genou sur deux possessions, et avoir pris un 3-points sur la tête signé Tyler Herro, KD a rapidement fait signe à Jacque Vaughn pour sortir, direction le vestiaire. Peu de temps après, la franchise new-yorkaise a confirmé qu’il ne reviendrait pas pour terminer la rencontre.

« J’étais juste à côté… Ce sont des actions qui font peur. Parce que lorsque quelqu’un ne regarde pas ce qu’il se passe, tout peut arriver. Je suis reconnaissant du temps qu’il a passé à la salle de muscu, à soigner son corps, afin qu’il puisse être préservé de quelque chose qui aurait pu être pire », a déclaré Kyrie Irving après le match.

La victoire face au Heat n’a pas vraiment atténué les inquiétudes dans le camp de Brooklyn. Même si Kyrie Irving se voulait rassurant sur l’état mental de son coéquipier, on se prépare déjà à jouer sans lui du côté des Nets.

« Il est de bonne humeur, comme nous le sommes tous », a ajouté le meneur. « La force de notre équipe est de se soutenir mutuellement. Nous sommes prêts à affronter tout ce qu’on nous envoie… Je pense que l’une des plus grandes qualités de notre équipe est notre banc et la façon dont nous nous soutenons les uns les autres, peu importe qui débute. Et maintenant il est temps de sortir et d’illustrer ça jusqu’à ce que nous découvrions le calendrier de retour de Kevin et quand il pourrait être de nouveau disponible ».

Les Nets déjà prêts à faire le nécessaire pour compenser sa potentielle absence

Même son de cloche pour Joe Harris et Nic Claxton, conscients de la qualité de leur groupe et de ses capacités même avec un Kevin Durant absent, tant que la durée de son indisponibilité reste raisonnable.

« C’est un élément central pour nous sur le plan offensif, mais même sur le plan défensif puisque c’est un protecteur de cercle de premier rang cette année », a souligné Joe Harris. « Il défend sur les meilleurs joueurs. Il est évident que ce serait un coup dur pour nous, mais en même temps ça donne des opportunités à tous les autres et nous avons beaucoup de profondeur de banc pour des raisons comme celle-ci, pour que tout le monde s’implique et essaye de combler ce vide ».

Cette nuit, c’est d’ailleurs Seth Curry qui a apporté le coup de boost nécessaire au retour aux affaires des Nets avec 9 de ses 14 points dans le dernier acte.

Lors des prochains matchs, ce sera peut-être à d’autres « role players » d’élever leur niveau de jeu.

« Je pense que tout le monde va devoir s’investir », a confirmé Nic Claxton. « Ce n’est pas la première fois qu’il est absent ou que Kyrie est absent. Tout le monde va devoir s’investir un peu plus et tout ira bien. Nous espérons qu’il sera disponible pour le prochain match, mais quoi qu’il arrive, nous nous adapterons et tout ira bien ».

Ce serait en effet une bonne nouvelle alors que les Nets retrouvent les Celtics, qui restent sur cinq succès de suite sur Brooklyn, entre le sweep du premier tour des derniers playoffs et la saison régulière actuelle. « On va toucher du bois et on verra bien ce qui se passera demain », a conclu Jacque Vaughn.