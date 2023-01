Pour Jaylen Brown, les Celtics ont pris une fessée bien méritée

Puisque le Thunder était privé de Shai Gilgeous-Alexander, on ne voyait pas comment les Celtics pouvaient perdre et encore moins être humiliés pour ce déplacement à OKC. C’est pourtant ce qu’il s’est passé puisque OKC a détruit Boston (150-117), avec deux records de franchise à la clé : les 150 points et les 48 points inscrits sur un quart-temps.

Côté Celtics, c’est seulement la troisième fois dans l’histoire de la franchise qu’ils encaissent 150 points ou plus dans un match. Ce n’est aussi que la deuxième fois qu’un adversaire termine avec cinq joueurs à 20 points et plus ! Une triste performance collective qui fait grincer des dents Jaylen Brown (29 points), qui sait que le niveau d’effort lors de la défaite de mardi soir contre le Thunder était inacceptable.

« On s’est fait botter le derrière. Voilà ce qu’il s’est passé » a lancé Jaylen Brown. « Vous entrez sur le parquet, vous prenez tout pour acquis et c’est ce qui arrive. Nous l’avons probablement bien cherché. Nous n’étions pas connectés, nous ne nous soutenions pas les uns les autres sur le terrain. Pas d’aide en défense. Ils nous ont humiliés ».

Comme Jaylen Brown, Joe Mazzulla a également souligné le manque d’efforts de ses joueurs face au Thunder. « Oui, ils ont joué plus dur que nous pendant tout le match » a concédé le coach. « Comme je l’ai dit lors du match contre Phoenix, il faut jouer avec humilité tous les soirs en sachant que l’adversaire veut vous battre. Nous avons été surclassés dans tous les aspects du jeu. Ils étaient prêts à jouer, nous ne l’étions pas ».

Un choc face à Dallas pour réagir ou… s’enfoncer

Boston aura l’occasion de réagir dans la nuit de jeudi à vendredi face à Dallas. Les Mavericks restent sur sept victoires de suite, et ce sera un vrai test pour les Celtics pour jauger leur capacité de réaction. Justement, Joe Mazzulla pense que ce type de déroute, voire de période compliquée, est un mal pour un bien.

« Ce n’est peut-être pas la chose la plus agréable à attendre, mais il faut traverser ce genre de merde quand on veut atteindre ses objectifs, bons ou mauvais, et c’est comme ça. Nous devons traverser tout ça, et on sera jugé sur notre manière de le gérer » conclut-t-il.