Les Celtics s’écroulent à OKC : 150 points encaissés !

Le « road trip » des Celtics à l’Ouest tourne au vinaigre puisque les joueurs de Joe Mazzulla ont perdu pied cette nuit à OKC : une défaite de 33 points, 150 points encaissés et même une expulsion ! C’est tout simplement leur pire prestation de la saison, et le Thunder était pourtant privé de son joueur vedette, Shai Gilgeous-Alexander.

Dans le sillage de Jaylen Brown, Boston semblait pourtant avoir pris le match par le bon bout, avec un petit point d’avance après un quart-temps (34-33). Mais la suite va tourner au cauchemar… En retard sur les rotations, les finalistes 2022 subissent la loi d’Isaiah Joe et des deux Williams (Kenrich et Jalen). Sous les panneaux, l’absence de Robert Williams offre des boulevards, et à la pause, le Thunder a pris 20 points d’avance (74-54) !

Au retour des vestiaires, aucun sentiment de révolte côté Boston qui encaisse un 10-0 ! Josh Giddey se charge d’enfoncer le clou pour passer l’écart à +25, puis c’est Jalen Williams, sur un dunk, qui franchit le cap des 30 points d’écart en fin de 3e quart-temps. La Messe est dite, et le coach de Boston laisse ses remplaçants sur le terrain, tandis que le Thunder décroche sa plus large victoire de la saison (+33).

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’expulsion de Marcus Smart. Régional de l’étape avec Blake Griffin, le meneur de Boston ne gardera pas un bon souvenir de sa visite annuelle à OKC. Furax après l’arbitrage en fin de 3e quart-temps, il écope d’une deuxième technique, et il est expulsé. Son coach lui a sauté dessus pour éviter que ça ne dégénère.

Records de franchise. Les coéquipiers de Lu Dort s’offrent un record de franchise avec 150 points inscrits. Du jamais vu depuis la création de la franchise en 2008. Autre record : les 48 points inscrits dans le 3e quart-temps.

TOPS/FLOPS

✅ Josh Giddey. Toujours un régal à regarder par sa facilité dans les passes et son opportunisme en attaque.

✅ Le duo Mann/Joe. 21 points chacun pour les shooteurs sortis du banc. Ils combinent un 8 sur 15 à 3-points pour écarter le jeu, et offrir de plus larges boulevards à leurs coéquipiers.

⛔La défense intérieure de Boston. Rarement, on avait vu des Celtics aussi statiques et « déconnectés » en défense. L’absence de Robert Williams n’explique pas tout. Des leaders comme Smart et Horford étaient complètement dépassés.

LA SUITE

OKC (16-21) : back-to-back à Orlando ce soir.

Boston (26-12) : déplacement très périlleux à Dallas jeudi.