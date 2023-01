LeBron James reprend feu (43 points) et les Lakers s’imposent à Charlotte

Sur les terres de Michael Jordan, LeBron James avait évidemment à coeur de briller et de confirmer son énorme prestation de vendredi, jour de son 38e anniversaire. Résultat des courses, il termine avec un nouveau carton au scoring : 43 points, pour aller avec ses 11 rebonds et 6 passes décisives !

Dans le sillage de leur ailier superstar, qui ne compte plus « que » 484 points de retard sur Kareem Abdul-Jabbar au classement des scoreurs les plus prolifiques de l’histoire, les Lakers l’emportent logiquement chez les Hornets (121-115).

Trop courts, car menés du début à la fin, Terry Rozier (27 points), LaMelo Ball (24 points, 7 rebonds, 6 passes, 3 interceptions) et consorts pourront notamment regretter leur manque d’adresse (et de défense) des trois premiers quarts-temps.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— LeBron James, tout simplement. Décidément, les superlatifs ne cessent de manquer pour évoquer le niveau de jeu du « King », qui ne force pas grand-chose et évolue comme s’il avait encore ses jambes d’il y a une dizaine d’années. En témoignent ses différents alley-oops ou dunks, et surtout son sublime reverse du troisième quart-temps, qui nous feraient presque penser qu’il n’a pas fêté ses 38 printemps ce week-end. Certes toujours très/trop maladroit de loin (0/5), le quadruple MVP reste néanmoins ultra dominateur à mi-distance et près du cercle, et les défenseurs de Charlotte ont, eux aussi, dû constater les dégâts sur la durée.

— Le réveil (trop) tardif de Charlotte. Menés jusqu’à 24 points dans ce match, les Hornets ont lâché prise à partir du second quart-temps, quand ils ont encaissé un 14-0 qui les assommés. Ensuite, ils n’ont pas arrêté de courir après le score, sans jamais parvenir à recoller, à cause de leur manque de réussite au shoot et de leur apathie défensive (ainsi que de LeBron James). Jusqu’à ce que LaMelo Ball et Terry Rozier ne sonnent (enfin) la révolte dans le dernier acte, pour infliger un 39-27 qui a fait (un peu) trembler les Lakers guère habitués à être sereins cette saison. Preuve qu’il y avait la place pour espérer mieux, en jouant plus tôt…

TOPS/FLOPS

✅ Thomas Bryant. Comme depuis maintenant dix matchs, et la blessure d’Anthony Davis, le pivot des Lakers démontre qu’il a de belles choses à apporter dans la peinture, aux côtés de LeBron James. La relation entre les deux hommes est ainsi au beau fixe, s’améliorant même au fil des matchs, et ce n’est donc pas un hasard si « TB » finit encore avec un (gros) double-double au compteur : 18 points et 15 rebonds. Tout n’est pas parfait cependant, car Mason Plumlee a profité de ses lacunes en défense, mais l’intérieur de 25 ans assure brillamment l’intérim pour Los Angeles, sur le plan offensif.

✅ Austin Reaves. Auteur de trois derniers matchs assez compliqués, l’énergique arrière des Lakers a rebondi de fort belle manière : 15 points, 6 rebonds et 7 passes en 22 minutes. Réutilisé en sortie de banc, il a joué les étincelles pour la franchise californienne, prouvant lui aussi que sa connexion avec LeBron James était au point, comme sur ces deux passes décisives qui ont mis sur orbite le « King » en première mi-temps. On retiendra surtout que c’est avec l’omniprésent Reaves sur le parquet que Los Angeles a creusé l’écart en première période. Preuve de son influence positive sur le jeu de L.A. cette nuit.

✅ Mason Plumlee. Si LaMelo Ball et Terry Rozier ont su se remettre les idées en place dans les douze dernières minutes, il ne faut pas oublier que c’est le pivot des Hornets qui a tenu la baraque pendant les trois premiers quarts-temps, et notamment à partir du deuxième. Auteur d’un gros double-double (18 points et 14 rebonds), il a ainsi fait mal à la raquette des Lakers, attirant des fautes et finissant à plusieurs reprises des actions près du cercle, pour tenter de limiter les dégâts du côté de Charlotte.

⛔ Russell Westbrook. Une performance ratée (2 points, à 1/8 aux tirs, en 11 minutes, avec 3 ballons perdus) mais, surtout, une sortie prématurée sur blessure (douleur au pied gauche). Loin d’être la meilleure des soirées pour le MVP 2017, dont on surveillera maintenant l’état de santé…

⛔ Gordon Hayward. Autre ancien All-Star en difficulté, mais cette fois-ci à 100% (ou, en tout cas, en mesure de disputer toute la partie), l’ailier des Hornets a terminé la rencontre avec 8 petits points en 26 minutes, à un vilain 2/9 aux tirs. Évidemment pas le genre de prestation qui a profité à son équipe, celle-ci ayant dû attendre trois quarts-temps pour que LaMelo Ball, Terry Rozier ou lui ne se mettent en route. Ce fut d’ailleurs le cas pour le duo Ball/Rozier, mais pas Hayward…

LA SUITE

Charlotte (10-28) : réception de Memphis, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h00).

Los Angeles (16-21) : réception de Miami, dans la nuit de mercredi à jeudi (04h00).