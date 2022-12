Festival de ballons perdus chez les Suns

C’est le genre de bêtise auquel un vétéran comme Chris Paul est peu habitué. Il reste deux minutes à jouer et ses Suns sont menés de trois points sur le parquet des Raptors. Les joueurs de l’Arizona ont alors l’occasion d’égaliser mais le meneur tarde à passer le milieu de terrain.

Il tarde tellement qu’une violation des huit secondes lui est sifflée… Dans la foulée, Christian Koloko hérite d’un bon tir à 3-points dans le corner qui offre deux possessions d’avance aux Canadiens.

Cette séquence illustre bien les difficultés éprouvées par les Suns à prendre soin du ballon. « Ça ne devrait même pas se jouer à ça. Si vous prenez soin du ballon, vous avez peut-être une avance de six ou sept points. Vous enlevez ça et c’est, possiblement, un match différent », regrette Monty Williams, dont l’équipe a fini par s’incliner de neuf points (113-104).

Une moindre peine au regard de l’égard abyssal entre les deux équipes en matière de ballons perdus. Les Raptors en ont perdu 12 là où les Suns en ont lâchés… au moins de 25 (ESPN en a comptabilisés 27). C’est un record négatif cette saison pour eux qui occupent pourtant une bonne 7e place au classement des équipes qui perdent le moins de ballons (environ 14 par match).

« Les gars font des passes à une main, de la main gauche, ou essayent de faire des passes intérieures contre une équipe qui verrouille la raquette », énumère coach Williams en regrettant : « C’est assez dur à avaler. On a durci le jeu, on est revenu, on a pris l’avantage et on a tout fait sauf prendre soin du ballon. »

D’autant que ce dernier précise que son staff s’était déjà arrêté sur ces aspects, en étudiant les images, en amont de la rencontre. « Je ne sais pas combien de matchs j’ai joué en terminant avec 27 ballons perdus. C’est beaucoup. Ça a commencé avec moi et on a quand même eu une chance de gagner », remarque Chris Paul, qui a perdu le plus de ballons (6).

Les Suns, à la peine depuis fin novembre (5 victoires – 11 défaites), n’oublient pas de saluer la performance défensive de leurs adversaires du soir. « On a été agressifs et actifs sur les passes. On les a un peu perturbés pendant la majeure partie de la soirée », peut se féliciter Nick Nurse dont l’équipe a inscrit 34 points grâce à ces ballons récupérés contre seulement 7 aux Suns.