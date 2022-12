Domantas Sabonis : une performance parfaite malgré sa blessure

Déjà vainqueurs d’un petit point des Nuggets sur deux lancers-francs de Malik Monk, les Kings ont remis ça cette nuit face au Jazz avec un succès d’un point (126-125) sur un panier de la gagne signé Kevin Huerter. Dans un Golden 1 Center bouillantissime, les joueurs de Mike Brown confirment leur très bon début de saison avec une belle 5e place (19v-15d).

Si Huerter est le héros de la soirée avec son record en carrière (30 points) et ce panier de la victoire, Domantas Sabonis a été tout aussi impressionnant. Malgré son arrachement osseux au pouce droit, le Lituanien sort le match parfait avec 28 points à 12 sur 12 aux tirs, avec 11 rebonds et 8 passes. C’est son 12e double-double de suite, et le 25e de la saison. Personne ne fait mieux en NBA !

« Le gars s’est cassé le pouce, et il ne rate pas un tir » souligne Huerter, tandis que De’Aaron Fox place son coéquipier au niveau des plus grands. « Il joue un basket du niveau All-NBA Team ! Pour moi, il y a Jokic, Embiid et lui. Ce sont les trois meilleurs pivots de la NBA. »

Vers une 3e sélection au All-Star Game ?

Déjà auteur de 31 points, 10 rebonds et 5 passes mercredi face aux Nuggets, Sabonis n’aura finalement manqué qu’un match, et malgré la douleur et sans doute de l’appréhension au moment de recevoir des passes, il maintient un niveau de jeu incroyable : 21.7 points, 14.4 rebonds et 7.2 passes de moyenne en décembre. Le tout à 69% aux tirs. Sur un mois, c’est du jamais vu depuis Wilt Chamberlain !

« C’est un dur au mal » rapporte Mike Brown, de retour sur le banc des Kings. « J’ai côtoyé beaucoup de joueurs en 30, 31 années de NBA, et il se classe tout en haut de la liste des gars qui sont des durs au mal, et qui se donnent à fond sur chaque possession. Ce qu’il a fait lors du dernier match ne me surprend pas du tout. »

Quant à l’intéressé, qui joue avec une protection, il essaie de faire abstraction de la douleur. Plusieurs fois, face à Denver et Utah, il a grimacé après un rebond ou un contact. Mais il serre les dents. « J’ai clairement ressenti quelque chose quand Kevin est venu me taper dans la main droite, mais il était dingue » se marre le Lituanien. « J’essaie de ne pas y penser… »