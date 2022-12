La Trae Unlimited, nouvelle chaussure signature de Trae Young

Comme Giannis Antetokounmpo avec la Giannis Immortality ou LeBron James avec la LeBron Witness, Trae Young va disposer d’une chaussure signature « low cost », la « Trae Unlimited » qui sera commercialisée à un prix inférieur à la Trae Young 2.

L’empeigne est assortie d’un « amalgame de textiles » tandis que la talon est recouvert d’un nylon strié, comme sur la KD 15. Ce premier coloris se présente en blanc, bleu foncé et vert menthe, trois couleurs qu’on retrouve sur la semelle, dotée d’un amorti Boost.

Le prix de la Trae Young Unlimited, attendue pour 2023, n’a pas encore été annoncé.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike LeBron XX Christmas. Plus légère, plus proche du sol, ultra-moderne et incroyablement rapide, la Lebron XX revient dans une édition aux couleurs de Noël. Livraison et retour offert.