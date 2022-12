De nouvelles images de la Ja 1

Après avoir dévoilé en exclusivité la « Ja 1 », sa toute première paire de chaussure signature, Ja Morant n’a pas attendu longtemps pour les porter en match puisqu’un rendez-vous particulier l’attendait dans la foulée pour fêter Noël.

Comme on pouvait s’y attendre, le meneur des Grizzlies a affolé les compteurs sur le parquet de Golden State avec ses Ja 1 aux pieds (36 points, 8 passes décisives, 7 rebonds). Pour l’occasion, il a également arboré un coloris différent de celui baptisé « Day One », dévoilé dans le premier clip vidéo de Ja Morant et sa fille.

Ce coloris « Chimney » fait plutôt belle impression avec cette tige violette, un « Swoosh » en noir et une semelle intermédiaire en bleu ciel. La sortie de la Ja 1 est prévue pour avril.

