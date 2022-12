Après une prolongation de dingue, les Nuggets repoussent les Suns !

Défaits à deux reprises sur leur terrain, les Suns démarraient cette nuit un « road trip » long de six escales à Denver. Malgré un bel effort collectif pour arracher la prolongation dont 31 points de Landry Shamet, remplaçant sniper au pied levé, Phoenix a finalement dû s’incliner pour une troisième défaite de rang face au duo Nikola Jokic – Aaron Gordon (128-125).

Pourtant, à +8 (101-93) à moins de 7 minutes, Phoenix avait toutes les cartes en main pour briser sa petite série noire. C’était sans compter sur la rage de Gordon et le sang-froid de Murray derrière l’arc. C’est ce dernier qui profite du bon écran de Jokic pour filer au dunk et égaliser à 10 secondes de la fin.

Les Suns ont la balle de match entre les mains mais Bridges se voit siffler une faute offensive sur un écran très mal posé… mais ce dernier se rattrape en allant bâcher l’ultime tentative de Murray à 3-points. On file en prolongation pour terminer la soirée de Noël (113-113) !

Dans la prolongation, Denver semble prendre le contrôle du match quand Jokic réussit un tir sur un pied pour battre l’horloge de 24, et encore plus quand KCP donne +6 aux siens derrière l’arc. Mais Shamet répond encore et toujours… avant d’être la victime expiatoire d’un énorme dunk de Gordon qui l’écrabouille sous le cercle !

Les Suns auront bien une nouvelle occasion de s’extirper de ce guêpier du Colorado, après un lancer manqué de Murray, mais Bruce Brown vient piquer le ballon et la messe est dite : Denver s’impose (128-125).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Une prolongation explosive. Entre les coups de patte de Shamet, le tir au buzzer de l’horloge de Jokic et évidemment les nombreux rebondissements dans son scénario rocambolesque, la prolongation entre les Nuggets et les Suns a été particulièrement explosive. Gordon en a été le grand animateur mais les Suns ont bien failli tout gâcher en revenant tout proche sur un layup de Deandre Ayton, puis un lancer raté de Murray.

— La blessure de Devin Booker. Il était à l’échauffement et il a joué 4 minutes mais Devin Booker n’a pas pu finir le match avec ses coéquipiers. Sa blessure à l’aine l’en a empêché ! Il avait déjà manqué les trois précédentes rencontres de Phoenix à cause de ce même problème.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Auteur de 15 points dès le premier quart, Jokic a fini fanny en 2e, avant de repartir très fort au retour des vestiaires, avec 16 unités sur la période. Moins scoreur mais néanmoins omniprésent dans la fin de match, le pivot serbe termine avec une incroyable ligne de stats, un nouveau triple double maousse costaud (son 83e en carrière) à 41 points, 15 rebonds et 15 passes ! Monstrueux !

✅ Aaron Gordon. Ultra-spectaculaire avec pas moins de 7 dunks dans un match de Noël, ce qui doit probablement être un record, Gordon avait de bons airs de ‘Santa Claus’, ponctuant sa soirée d’un poster énorme sur Landry Shamet ! Avec 28 points et 13 rebonds, Gordon confirme match après match qu’il est un complément idéal à Jokic.

✅ Landry Shamet. Pas forcément amené à disputer 39 minutes de jeu, Shamet a parfaitement répondu présent à l’appel de Monty Williams après la blessure de Booker avec 31 points, record en carrière égalé. Le sniper des Suns a certes eu du mal à se lancer en premier quart (0/3) mais il a pris feu en 2e avec 15 points en 9 minutes. En fin de match, c’est également lui qui a permis à Phoenix de s’accrocher avec deux 3-points en prolongation.

⛔ Michael Porter Jr. Après une rentrée satisfaisante face aux Blazers, l’ailier des Nuggets n’est que l’ombre de lui-même, incapable de pouvoir aller se frotter aux intérieurs adverses pour varier son jeu, désormais exclusivement aux tirs extérieurs. Et quand ça ne tombe pas dedans, comme cette nuit, c’est laid (3/11 dont 0/5 à 3-points)…

LA SUITE

Denver (21-11) : déplacement à Sacramento mercredi pour la première d’une double confrontation avec les Kings.

Phoenix (19-15) : deuxième étape de leur « road trip » en six escales, à Memphis, mercredi.