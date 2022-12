Une Giannis Immortality 2 entre lave et roche

Comme son nom l’indique, la Giannis Immortality 2 n’est pas morte, loin de là. Aux côtés de la Zoom Freak 4, le deuxième modèle signature de Giannis Antetokounmpo a été réapprovisionné en nouveaux coloris, dont cette version mêlant gris roche et un rouge-orange faisant penser à une coulée de lave en fusion.

La tige alterne entre le gris et le rouge-orange entre chaque chaussure. Même chose pour la languette, avec du gris pour la chaussure droite, et du rouge pour la gauche, sur lesquels les logos « A » et « 34 » ressortent en doré. L’ensemble repose sur une semelle intermédiaire blanche et une semelle extérieure en rouge-orange marbré.

Sortie il y a une semaine aux Etats-Unis, la paire est disponible sur le site de Nike France pour 84,99 euros.

