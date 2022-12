En feu dans le troisième quart-temps, Dallas enfonce les Lakers

Entre les petits fours pour l’inauguration de la statue de Dirk Nowitzki et le repas de Noël, les Mavericks devaient encore être sur la digestion au moment de débuter ce « Christmas Game » à domicile face aux Lakers. À tel point qu’il a fallu une bonne mi-temps aux joueurs de Jason Kidd pour retrouver de leur superbe.

Les Lakers ont de leur côté entamé la rencontre tel un commando en mission, décidés à prendre le meilleur d’entrée avec l’aide d’un LeBron James en mode bulldozer. La star des Lakers a enchaîné quatre paniers avant de servir Thomas Bryant pour un dunk pour faire passer les siens à +11 (6-17).

Luka Doncic a permis aux locaux de recoller rapidement (21-25), mais dès son retour, LeBron James a remis la pression sur la raquette adverse, se distinguant avec deux finitions main gauche du plus bel effet (30-41).

De l’autre côté, Dallas avait bien du mal à trouver du rythme en ce début d’après-midi. Luka Doncic laissait même filer deux lancer-francs, signe de la nervosité ambiante. Si bien que les Lakers ont pu préserver leur avance jusqu’à la pause suite aux paniers à 3-points du trio Walker-Westbrook-Beverley (43-54)

Les Mavericks ont finalement retrouvé leurs esprits au retour des vestiaires en s’appuyant à leur tour sur de l’adresse extérieure, avec Spencer Dinwiddie par deux fois, Christian Wood et Tim Hardaway Jr (55-58). C’est ensuite grâce à sa défense que Dallas a été en mesure de poursuivre son temps fort et de tuer le match dans la foulée à la faveur d’un 24-2. Avec un Luka Doncic en métronome et un Tim Hardaway Jr devenu inarrêtable avec 10 points inscrits sur la série (84-65).

Le tandem a poursuivi le show jusqu’à la fin du troisième quart-temps tandis que le 2+1 de Christian Wood a permis à Dallas de conclure la période avec 51 points au compteur et 19 longueurs d’avance sur les Californiens (94-75).

Restait encore à calmer les ardeurs de LeBron James, qui a relancé le suspense en scorant 11 points dans les cinq premières minutes du dernier quart-temps (101-90). Les locaux ont alors fait confiance à leurs mains chaudes, Tim Hardaway Jr et Reggie Bullock en l’occurrence, pour maintenir les Lakers à bonne distance jusqu’à la fin. Christian Wood a quant à lui bouclé son match plein par deux dunks coup sur coup, qui ont contribué à tuer les derniers espoirs adverses (115-101). .

Vainqueurs 124-115, les Mavericks en sont désormais à trois victoires de suite. A l’inverse, les Lakers continuent de s’enfoncer avec cette quatrième défaite consécutive.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Moins de cinq minutes pour faire basculer le match. Il a fallu moins de cinq minutes aux Mavericks dans le troisième quart-temps pour inverser complètement la tendance. Alors menés 63-60, les troupes de Jason Kidd ont passé un foudroyant 24-2, menés par un duo Doncic-Hardaway Jr qui a tout écrasé sur son passage. Euphoriques pendant 12 minutes, les Texans ont passé 51 points à la défense des Lakers, soit 8 de plus que sur l’ensemble de la première mi-temps. C’est un record en NBA cette saison et dans l’histoire des NBA « Christmas Games ».

– La 20e défaite des Lakers. En ce jour de Noël, c’est un cadeau dont les Lakers se seraient bien passés. La formation de LeBron James a accusé sa 20e défaite de la saison en 33 matchs disputés. À ce rythme-là, les Lakers filent encore dans le mur, et le fait de voir Anthony Davis sur le banc pour un moment, cet effondrement total en troisième quart-temps et cette sensation que LeBron James semble seul à surnager n’augurent rien de bon pour la suite.

TOPS/FLOPS

✅ Luka Doncic. Comme son équipe, il est monté en puissance après le repos et une première mi-temps un peu frustrante. Il a laissé le jeu venir à lui ensuite pour accompagner la série record de Dallas. 32 points, 9 rebonds, 9 passes décisives et un +/- de +25, le meilleur de l’équipe.

✅ Tim Hardaway Jr. Un troisième quart-temps à 16 points durant lequel il semblait intouchable. Il a été chaud jusqu’au bout pour finir avec 26 points dont 23 inscrits après la pause ! Un pas de plus vers le rôle de joueur majeur qu’il doit incarner de façon plus régulière pour épauler Luka Doncic. .

✅ Christian Wood. L’une de ses meilleures performances sous le maillot des Mavericks. L’intérieur a livré un match plein, agressif en défense et efficace en attaque pour finir avec une belle ligne de stats : 30 points, 8 rebonds, 7 passes décisives, 4 interceptions, 2 contres. Il a été précieux jusqu’au bout sans négliger le spectacle avec un alley-oop et deux dunks de suite qui ont ravi l’American Airlines Center. .

✅ LeBron James. 37 ans ? 38 points ! Le temps ne semble pas avoir la même emprise sur son corps que sur ceux du reste du genre humain. Le King a sorti de sa hotte un gros « Christmas Game » avec 38 points à 13/23 au tir, 6 rebonds et 5 passes décisives. Il a tenu son équipe à bout de bras presque tout le match et est à l’origine du retour à -10 dans le dernier acte. Pas de quoi ramener la victoire mais au moins de sauver l’honneur des Californiens.

⛔️ Russell Westbrook. Un +/- accablant à -30 pour un match dans lequel son impact a été trop faible alors qu’il a pris 16 tirs, dans un collectif où seul LeBron James a également pris plus de 10 tirs.

LA SUITE

Dallas (18-16) : les Mavericks vont préparer la venue des Knicks ce mardi (02h30).

Los Angeles (13-20) : les Lakers poursuivront leur road-trip de cinq matchs à Orlando ce mardi (01h00).