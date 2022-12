Grace à un dernier quart-temps à sens unique, les 76ers enchaînent face aux Knicks

Troisième défaite de suite pour les Knicks, après une série de huit victoires consécutives, battus par les 76ers au Madison Square Garden, pour ce premier match du marathon de Noël (119-112).

Alors que les coéquipiers d’un super Julius Randle (35 points, 8 rebonds, 4 passes et 2 interceptions) menaient à la fin du troisième quart-temps (96-95), la différence s’est faite dans le quatrième acte, largement dominé par les visiteurs (24-16), sous l’impulsion d’un coup de chaud soudain de Georges Niang, auteur de quatre tirs primés dans ce seul dernier acte.

La paire Joel Embiid – James Harden a évidemment été la principale force des 76ers en attaque, les deux All-Stars montant sérieusement en puissance au retour des vestiaires.

C’est le huitième succès de suite pour les 76ers, qui n’ont maintenant que deux victoires de retard sur les Cavaliers, troisièmes de la conférence Est. Pour les Knicks, une défaite amère tant leur performance a été honorable durant la majeure partie de la rencontre. Mais dans le dernier acte, les hommes de Tom Thibodeau ont tout simplement craqué face à meilleurs qu’eux.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un « run » décisif des 76ers dans le dernier quart-temps. Après un troisième quart-temps très intense offensivement, que les 76ers ont remporté sur le score 35 à 33, on sentait bien que le momentum commençait à basculer en leur faveur, au moment d’entamer le dernier quart-temps. Et effectivement, alors que les Knicks ne menaient plus que d’un point après 36 minutes, les hommes de Doc Rivers ont frappé fort pour débuter ce dernier acte, infligeant un 19-4 aux pensionnaires du « MSG » ! Fatal pour les Knicks, qui ont alors perdu le momentum des deux côtés du terrain.

– La partition de James Harden, quelques heures après les rumeurs. Plus tôt dans la journée, ESPN révélait que James Harden envisageait possiblement un retour à Houston à l’intersaison 2023. Sur le parquet, l’arrière des 76ers a semblé absolument imperméable à ces rumeurs, offrant une performance XXL pour propulser les 76ers vers la victoire : 29 points, 13 passes et 4 rebonds. Son troisième quart-temps a été particulièrement impressionnant, tout comme son « money-time », au cours duquel il a délivré plusieurs caviars pour Georges Niang pour abattre définitivement les Knicks.

TOPS & FLOPS

✅ Joel Embiid. Le pivot camerounais a signé la meilleure performance individuelle de la rencontre, avec 35 points (15 dans le troisième quart-temps) et 8 rebonds. Comme toujours, il a fait un carnage dans la peinture, y inscrivant 22 de ses 35 points. Et quand il ne marquait pas, c’est sur la ligne des lancers-francs qu’il gonflait son total (10/15 dans cet exercice), les pivots des Knicks affichant toutes les peines du monde à le contenir (3 fautes pour Mitchell Robinson, 4 pour Jericho Sims).

✅ De’Anthony Melton. Auteur de sa meilleure saison en carrière, l’arrière de Philly, titulaire depuis plusieurs semaines en remplacement de Tyrese Maxey, blessé, a offert des solutions au large pour ses deux coéquipiers All-Stars, en plantant cinq tirs primés (sur sept tentatives). Un match parfait de « role-player », pour celui qui est un des recrutements les plus efficaces de la dernière intersaison dans toute la ligue.

✅ Julius Randle et Jalen Brunson. Il ne manquait que la victoire pour que ce 25 décembre soit parfait pour l’ailier-fort des Knicks, auteur d’un match « all-around » de très haut calibre, qui rappelait son excellente saison 2020/21. Le meneur de New York a lui très bien rebondi, après deux sorties moyennes contre les Raptors et les Bulls, avec 23 points et 11 passes, pour une seule perte de balle.

⛔️ Le banc des Knicks. À l’exception d’Immanuel Quickley, qui a apporté 11 points en sortie de banc, les remplaçants des Knicks n’ont pas été très inspirés, le trio Miles McBride – Isaiah Hartenstein – Jericho Sims ne compilant que 6 petits points. Pendant que les 76ers pouvaient eux compter sur 26 points venant du banc. La différence s’est en partie faite ici.

LA SUITE

– Knicks (18-16) : déplacement à Dallas, dans la nuit de mardi à mercredi (02h30)

– 76ers (20-12) : déplacement à Washington, dans la nuit de mardi à mercredi (01h00)