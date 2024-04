Brad Stevens distribue les bons points

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de faire un point sur le début de saison puisque les franchises ont déjà disputé un tiers de la saison régulière. Après un peu plus de deux mois de compétition, le bilan ne peut qu’être positif pour Boston malgré quelques turbulences rencontrées ces derniers jours.

Président des Celtics, Brad Stevens a donc exprimé sa satisfaction, alors que Boston et Milwaukee vont se disputer la première place de la conférence Est ce soir. Au premier rang des réjouissances, il y a bien sûr la greffe réussie de Joe Mazzulla. Après l’affaire Ime Udoka, la direction a opté pour une solution en interne, et ce choix s’est pour l’instant montré judicieux.

Joe Mazzulla, un pari réussi

« C’est vraiment bien… Tous les 20 matchs que vous entraînez en NBA, vous vous améliorez encore et encore. Même lorsqu’on en revient au début du camp d’entraînement, au sujet du leadership, de l’organisation, la manière avec laquelle il a été accueilli… Il s’est bien entendu avec tout le monde. Il est très ouvert aux gens. Aux différentes idées qu’ils ont. Peut-être trop ouvert, parfois, non ? Parce qu’il y en a un million de choses qui lui arrivent dessus en même temps. Mais il est très bon et son équipe est très bonne ».

La secousse a pourtant été réelle lorsqu’il a fallu démettre Ime Udoka, finaliste NBA pour son année rookie, de ses fonctions. Mais Joe Mazzulla a réussi à vite enclencher une nouvelle dynamique et son équipe a suivi. Signe de son travail réussi, il a déjà remporté le titre de coach du mois de novembre.

« C’est quelque chose dont on ne parle probablement pas assez. Je pense que c’était une chose unique pour tout le monde et le personnel a pris la suite et fait son travail dans l’optique de la victoire. C’est ce que nous devons faire. Tout le monde dans cette franchise a un rôle, nous devons tous le jouer du mieux possible pour nous donner une chance de gagner », a ajouté Brad Stevens.

L’état d’esprit et la cohésion d’équipe mis à l’épreuve

Comme Joe Mazzulla, Brad Stevens avait été propulsé dans le grand bain en NBA à la tête de l’une des plus prestigieuses franchises de la ligue. Il est donc bien placé pour savoir ce que son successeur peut ressentir, notamment suite à la série de cinq défaites en six matchs récemment traversée par Boston.

« Il est difficile d’entraîner dans n’importe quelle ligue ou à n’importe quel niveau, mais entraîner en NBA avec 82 matchs et des hauts et des bas inévitables, c’est une tâche vraiment difficile. Je veux donc que Joe Mazzulla et notre équipe sachent que j’en ai conscience. Je l’ai vécu. Lorsque vous avez une baisse de régime de trois matchs, comme c’est le cas actuellement, où nous n’avons pas très bien joué, ou une baisse de régime de deux semaines, sachez que j’ai vu beaucoup de bonnes et d’excellentes équipes traverser ça. Et donc la clé est de savoir comment y répondre ? Et comment, collectivement, maintenir la bonne approche tout en essayant d’apporter de petites modifications et de corriger le tir ».

En attendant les premiers pas de Danilo Gallinari, le dirigeant a salué l’apport de Malcolm Brogdon, et notamment sa capacité à être productif et régulier en sortie de banc. Il a également mis en avant l’état d’esprit et la cohésion qui ressortent de cet effectif 2022-2023.

« Même si nous n’avons pas toujours accroché de bannières, nous avons eu beaucoup de bonnes équipes et qui n’ont pas été loin de le faire. Celle-ci a autant de cohésion et d’esprit de camaraderie que toutes celles que j’ai côtoyées au niveau professionnel. Je pense qu’ils s’apprécient vraiment les uns les autres. C’est un groupe avec une très bonne personnalité. Je le vois à beaucoup de choses, quand les gars ont un match difficile, une journée difficile, il y a beaucoup de soutien entre eux, et j’aime ça », a-t-il confié. « Je pense que nos meilleurs joueurs font un très bon travail pour s’assurer que tout le monde se sente comme ça, et se sente apprécié, et c’est une bonne chose ».