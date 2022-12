Tyrese Maxey, futur 6e homme des Sixers ?

« Il se rapproche, je peux vous le dire. » Selon Doc Rivers, Tyrese Maxey va bientôt retrouver les parquets. L’arrière titulaire des 76ers n’a plus joué depuis le 18 novembre en raison d’une fracture du pied. Son retour a été évoqué pour le début de l’année prochaine.

« Il progresse bien. Il a fait un bel entraînement hier (jeudi) donc il se rapproche », développe son coach. L’une des questions liées à ce retour concerne sa place de titulaire, son statut depuis le début de la saison 2021-2022.

« J’imagine tous les scénarios avec nos gars. Quand il reviendra, on ne va pas le lancer directement, quoi qu’il en soit. Il est sur la touche depuis longtemps et c’est une blessure au pied, donc ce n’est pas une histoire de conditionnement, mais on est ouverts à tout », poursuit Doc Rivers.

Ce dernier, en l’absence de son arrière titulaire, a notamment fait confiance à De’Anthony Melton. Lorsqu’il est titulaire, l’ancien joueur des Grizzlies tourne à 13 points (37% à 3-points mais 40% au total), 5 rebonds et 4 passes de moyenne. Très bon défenseur, Melton semble plus complémentaire de James Harden, et ça justifierait d’utiliser Maxey comme super joker.