Michael Porter Jr. de retour après un mois d’absence

« Ouais, je joue demain (aujourd’hui). » Michael Porter Jr. confirme lui-même sa présence pour la réception des Blazers la nuit prochaine. L’ailier n’a plus joué depuis exactement un mois, et un dernier match face aux Pistons, en raison d’une contusion au talon.

Cette douleur au pied gauche était apparue pour la première fois deux jours auparavant, contre les Mavericks. « Je l’ai ressentie, mais c’était jouable. Ensuite, j’ai joué le match de Detroit, et après ça, ça a empiré. J’ai dû le laisser guérir pendant un moment », développe le troisième meilleur marqueur de l’équipe avec 16 points par match.

De son côté, Mike Malone se montre plus prudent quant à ce retour attendu. Le coach a dit attendre de voir le shootaround de ce vendredi avant une décision finale. Quitte ainsi à repousser son retour à dimanche, avec la réception des Suns, voire à la double confrontation sur le parquet des Kings, mardi et mercredi.

En matière de temps de jeu, l’ailier ne s’attend à subir aucune restriction. « Bien qu’on ait des gars avec des restrictions de minutes, on les a souvent fait jouer en sortie de banc. C’est difficile d’être restreint en étant titulaire », confirme Mike Malone, qui ne fait plus sortir de son banc le joueur de 24 ans depuis février 2021, et qui considère par ailleurs qu’il réalise, « de loin », sa meilleure saison défensive en carrière.

En son absence, les Nuggets ont remporté 9 matchs sur 13, avec un Nikola Jokic de gala (28 points, 13 rebonds et 9 passes). Et Denver (19 victoires – 11 défaites) s’est emparé d’une première place très disputée à l’Ouest.

Michael Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.2 2.1 0.7 1.3 0.9 19.1 2021-22 DEN 9 30 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.1 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 32 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 Total 268 28 49.9 41.0 80.7 1.3 5.0 6.2 1.2 1.9 0.6 1.1 0.6 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.