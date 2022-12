Kevin Durant en paix avec lui-même… et les autres

Parce que les Nets affichent la meilleure série de victoires en cours (7) et qu’ils sont dans le Top 4 de la conférence Est, le nom de Kevin Durant est réapparu dans la course au MVP. À 34 ans, le double champion NBA et triple champion olympique n’a jamais vraiment perdu son niveau de jeu, mais comme LeBron James, on s’est habitué à l’excellence, et ses 30.1 points, 6.6 rebonds et 5.3 passes de moyenne à 56% aux tirs passent presque inaperçus.

Mais le plus important, ce ne sont pas les chiffres, mais son attitude et son sourire. Trois ans après son arrivée à Brooklyn, et surtout quelques mois après avoir demandé à partir, KD semble avoir retrouvé le bonheur de jouer.

« Comment faire pour continuer à me lever avec ce plaisir et cet enthousiasme ? J’ai dû me poser cette question. Tout simplement parce que j’aime jouer au basket. C’est aussi simple que cela », explique-t-il au Washington Post. « J’aime quand la balle rentre dans le cercle. J’aime travailler sur mon jeu. J’aime construire quelque chose avec une équipe. Cela me procure la joie nécessaire, une énergie de gamin quand j’arrive à l’entraînement, dans une salle. Je continue à rechercher ce sentiment. Et à la seconde où ça disparaîtra, j’imagine que j’arrêterai tout. »

« Avec la pandémie et ma blessure au talon d’Achille, j’ai le sentiment que c’était un tournant dans ma carrière, dans ma vie »

Kevin Durant rappelle qu’il revient de loin. Rares sont les sportifs qui retrouvent leur niveau après une rupture d’un tendon d’Achille, et pour ne rien arranger, il a dû composer avec ce départ polémique à Brooklyn, puis la pandémie.

« Avec la pandémie et ma blessure au talon d’Achille, j’ai le sentiment que c’était un tournant dans ma carrière, dans ma vie » poursuit-il. « Je suis juste reconnaissant d’être dans cette situation actuelle. Évidemment, nous avons beaucoup de choses à faire avec notre équipe, mais je pense que tout cela fait partie de ce parcours qui m’enthousiasme. »

Heureux dans son basket et ses baskets, Kevin Durant aimerait désormais qu’on se concentre sur son jeu, et moins sur son passé et ses décisions.

« Je ne vais pas mentir… Quand je regardais les Finals, je savais que beaucoup de gens allaient se concentrer sur moi lorsque les Warriors ont gagné… J’étais là, à me dire que je détestais le fait qu’ils gagnent car tout serait focalisé sur moi, plutôt que sur eux. Je me suis dit que c’était puéril car je pense qu’on peut apprécier tout ce qu’ils ont fait sans en revenir à moi. J’étais simplement chez moi, mais je comprends que ça se passe comme ça. »

« Je ne suis même pas venu ici pour prouver aux gens que je pouvais gagner tout seul »

À l’écouter, on sent que ce départ de Golden State, et les réactions qui ont suivi, pèsent toujours.

« C’était un autre moment charnière, mais je voulais simplement jouer ailleurs. Mais beaucoup de gens voient ça comme si j’étais en chasse de quelque chose. Et je pense que ça vient probablement du fait que j’ai dit : ‘Je ne veux plus être le numéro deux’. J’étais numéro deux au lycée, lors de la Draft… Mais ce que j’ai dû expliquer aux gens, c’est que je venais de perdre en finale. Je voulais y retourner et gagner les Finals. Ce n’était pas pour dire : ‘Je veux être le meilleur de tous les temps. Je veux être meilleur que LeBron ou [Michael Jordan]’. Je n’en ai rien à faire de ça. Je veux me réveiller tous les jours et faire ce que j’aime. Et si nous gagnons, je saurai que c’est parce que j’aurai donné le meilleur de moi-même. »

Kevin Durant insiste : le basket n’a jamais été un sport individuel pour lui et il ne considère donc pas au-dessus du collectif. « Quoi que je fasse sur cette Terre, ce n’est pas centré sur moi-même », dit-il. « Même si je gagne dans cette équipe, ce sera une contribution de tout le monde. Je n’ai jamais fait de la victoire une affaire personnelle, même lorsque j’étais à Golden State. J’aurais pu facilement dire, ‘Ouais, c’est grâce à moi’. Je n’ai jamais fait ça. Je ne suis même pas venu ici pour prouver aux gens que je pouvais gagner tout seul. »

Dans le même esprit, il a choisi de moins se mettre de pression sur les épaules : « Je l’ai fait auparavant. On veut tout, on veut tout vivre, mais ce n’était pas bon pour ma santé mentale d’essayer de tout endosser. »