Rudy Gobert, le père Noël des Wolves

Comme il le faisait déjà à Utah, Rudy Gobert s’est changé en père Noël pour les fêtes. Le pivot français des Wolves a ainsi offert une carte de remerciements dédicacée, accompagnée de 50 dollars, aux 450 employés du Target Center.

Bigger than basketball ❤️

From the staff of Target Center, thank you @rudygobert27 for your generosity this holiday season. pic.twitter.com/Ak6diitj9V

— Target Center (@TargetCenterMN) December 22, 2022