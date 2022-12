La finale de la Winter Showcase Cup opposait les Ontario Clippers et les Windy City Bulls en G-League. Le tournoi de milieu de saison est censé offrir de l’exposition aux joueurs qui y participent. On entendra donc peut-être reparler de Daniel Oturu du côté Chicago ou de la paire Xavier Moon – Brandon Boston Jr chez les Clippers.

Dans un match organisé avec l’Elam Ending, le suspense a été entier jusqu’au bout et c’est même Chicago qui a d’abord entrevu la victoire finale en menant 95-93. Mais Xavier Moon en a décidé autrement, inscrivant les trois derniers paniers de son équipe, dont celui de la victoire, inscrit sur la tête de l’intérieur Daniel Oturu. Outre la victoire et le trophée, les Ontario Clippers ont également remporté 100 000 dollars.

Avec ses 17 points et son final plein de sang-froid, Xavier Moon aurait mérité d’être élu MVP, mais c’est Brandon Boston Jr qui a été nommé pour l’ensemble de son œuvre (21 points, 4 rebonds, 4 passes décisives).

« C’était incroyable. Je ne vais pas mentir, mon équipe a une grande confiance en moi, et j’ai confiance en eux. Notre lien est fou. Nous nous sommes appuyés les uns sur les autres, et j’ai fait ce que je pouvais pour gagner cet argent », a déclaré Brandon Boston Jr après le match, avant de dédicacer la victoire à Xavier Moon. « C’est la tête du serpent, celui qui apporte l’énergie. C’est le plus âgé, donc il est vraiment arrivé prêt, et on avait tous confiance en lui pour qu’il mette ses tirs. Il les met tous les jours. Donc dès qu’il a eu la balle, j’ai crié « tue-les, tue-les » et il l’a fait ».

À noter que le Français Moussa Diabaté a cumulé 17 points et 8 rebonds. L’autre « two-way contract » des Clippers, Moses Brown, n’a pas pris part à la rencontre.