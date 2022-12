La Luka 1 prépare déjà le printemps

Connue pour son sens de l’anticipation, Jordan Brand prépare déjà les versions de ses modèles signatures qui investiront le marché au printemps prochain, dont cette Luka 1, aux tons pastel.

La tige, majoritairement noire, est plutôt classique. Les touches pastel se trouvent sur un dégradé au niveau de la languette et de la tirette verte. Les inserts en TPU de la semelle intermédiaire ressortent également en vert, tandis que la semelle extérieure est rose.

Sortie attendue durant la première partie de l’année 2023, au prix de 110 dollars.

(Via SneakerNews)

—

