Les Knicks privés d’un choix de Draft après l’arrivée de Jalen Brunson

Sans surprise, la NBA a sanctionné les Knicks suite à la signature de Jalen Brunson à « Big Apple » l’été dernier.

La ligue avait ainsi rapidement ouvert une enquête après l’arrivée du meneur, signé pour 104 millions de dollars sur quatre ans. Il faut dire que Tom Thibodeau avait engagé son père, Rick, comme assistant en amont, que son agent est Sam Rose, le fils du président de la franchise de Big Apple, Leon Rose, et qu’un important contingent des Knicks (les dirigeants William Wesley, alias « World Wide Wes » et Allan Houston, ainsi que Julius Randle), avait assisté à l’ouverture de la série entre Mavericks et Jazz, lors du premier tour des playoffs.

Dallas avait d’ailleurs très peu apprécié et avec les manœuvres financières claires de New York lors de la Draft, afin de libérer le maximum de marge salariale, tout le monde avait bien compris ce que les Knicks préparaient.

La conséquence, c’est en tout cas que New York, qui a donc bien négocié l’arrivée de Jalen Brunson avant l’ouverture officielle de la « free agency », se voit désormais privé de son second tour de Draft en 2025.