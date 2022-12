Le carton d’Eric Bledsoe en Chine : 51 points, 18 rebonds, 8 passes et 11 paniers à 3-pts !

Il n’y a pas que Dwight Howard qui profite de son passage en Asie (et plus précisément à Taïwan) pour se refaire une santé et retrouver un statut de « go-to-guy ». En effet, coupé par les Blazers durant l’été, Eric Bledsoe a quant à lui dû s’exiler en Chine après l’intersaison, pour s’engager avec les Shanghai Sharks.

Auteur de cinq premières sorties correctes, sans plus, mais cependant toutes couronnées d’une victoire, « Mini LeBron » a finalement sorti le très grand jeu, lors de son sixième match dans le championnat chinois.

Auteur de 51 points, 18 rebonds, 8 passes, 3 interceptions et 2 contres en 42 minutes, le tout à 19/38 aux tirs et 11/22 à 3-pts, sans perdre un seul ballon, Eric Bledsoe a bien noirci la feuille de stats, contre les Jiangsu Dragons ! Cerise sur le gâteau : il a décroché un sixième succès en autant de confrontations, avec sa nouvelle équipe…

Grâce à ce résultat, les Sharks affichent désormais un bilan de 9 victoires et 6 défaites, pour se classer 8e de leur championnat. Alors que leur meneur de 33 ans tourne à 20.5 points, 6.2 rebonds, 3.8 passes et 1.7 interception de moyenne, à 48% aux tirs et 39% à 3-pts, depuis son arrivée à Shanghai…

De quoi inciter certains dirigeants NBA à lui redonner une chance aux États-Unis, une fois la saison en Chine terminée et malgré la faiblesse évidente de cette ligue ?