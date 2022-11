38 points, 25 rebonds et 9 passes : les débuts XXL de Dwight Howard à Taïwan !

La performance retentissante de la journée est à mettre à l’actif de… Dwight Howard. Joueur des Taoyuan Leopards depuis dix jours, car il n’a pas pu retrouver de contrat en NBA après son départ des Lakers, il effectuait ce matin ses grands débuts dans le championnat taïwanais, où les fans lui montrent déjà beaucoup d’amour.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pivot de 36 ans a frappé fort avec sa nouvelle équipe : 38 points, 25 rebonds, 9 passes et 4 contres, à 14/32 aux tirs, 2/10 à 3-pts et 8/12 aux lancers ! Cerise sur le gâteau, il a permis aux siens de l’emporter, après prolongation, en remontant un retard de… 25 points.

Dans une grosse ambiance, et face à une défense pour le moins permissive (malgré quelques prises à deux), l’attraction Dwight Howard a donc fait le spectacle et, comme d’autres anciennes gloires de NBA parties s’exiler en Asie par le passé, il était très facile et tout simplement un cran au-dessus des autres sur le parquet.

À tel point que le champion 2020, octuple All-Star et triple Défenseur de l’année en NBA, a retrouvé un rôle de plaque tournante en attaque, depuis le poste bas ou depuis le poste haut, comme lors de ses plus belles années au Magic. Sur certaines possessions, il s’est même fait plaisir en jouant les meneurs de jeu ou en artillant à 3-pts !