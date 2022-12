Un nouveau coloris pour la Air Jordan 37 Low

La Air Jordan 37 Low verra-t-elle le jour avant le printemps ? Tous les indices semblent concorder en ce sens. Après avoir confié un premier modèle à Jayson Tatum dès le mois de septembre, un deuxième coloris avait fuité sur la toile.

Voici donc le troisième, appelé « White – Siren Red » avec une tige blanche et ce qu’on pourrait appeler des « grilles d’aération » noires au niveau de l’empeigne. Le col et le talon ressortent également en noir, tandis que l’intérieur du col ressort en rouge, tout comme les finitions sur le talon. L’ensemble repose sur une semelle noire et blanche dotée d’un « Jumpman » rouge.

Plus d’infos à venir concernant la date de sortie de la Air Jordan 37 Low.

(Via SneakerNews)

