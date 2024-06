De nouvelles images de la Air Jordan 37 Low

Jayson Tatum avait (encore) pris tout le monde à contre-pied en se présentant avec une première version Low de la Air Jordan 37 dès la mi-septembre. La sortie de la Air Jordan 37 Low pourrait donc être imminente puisque de nouveaux clichés ont fuité, avec cette fois un coloris principalement bleu foncé.

La tige bleue est ainsi complétée de touches de noir au niveau du col et du talon, ainsi que de parties dorées, comme les logos ou l’intérieur du col. L’ensemble repose sur une semelle en blanc tacheté de bleu sur la partie intermédiaire et orange et blanc sur l’extérieur.

Reste à connaître la date de sortie et le prix de cette Air Jordan 37 Low. Plus d’infos dans les semaines à venir.

