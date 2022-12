Le MVP de la nuit | Place au « Shai Time » !

Ironie de l’histoire, c’est le soir où Damian Lillard se déplace à OKC pour dépasser Clyde Drexler dans l’histoire des Blazers que Shai Gilgeous-Alexander lui gâche la soirée avec un panier au buzzer ! Pas de « Dame Time » donc, mais du « Shai Time » avec ce shoot à mi-distance pris en toute décontraction pour permettre au Thunder de s’imposer 123-121. Un panier qui efface celui de Damian Lillard, inscrit à trois secondes de la sirène.

« La balle doit forcément aller dans les mains du meilleur joueur » résume Lu Dort, à propos du shoot de son coéquipier, auteur de trois « buzzer beater » en 12 mois !

Une manière idéale de finir une soirée qui avait très mal commencé puisque le leader du Thunder a débuté le match par un 1 sur 7 aux tirs, transformé en 2 sur 10 à la mi-temps. C’est dire s’il vivait une soirée horrible. Et puis, sans s’affoler, dans son style, il a retrouvé son jeu. Il a repris confiance en allant sur la ligne, et en cherchant davantage le cercle.

« J’ai juste essayé de faire confiance en mon travail » réagit le héros de la soirée, auteur de 12 points dans le 3e quart-temps, puis encore 12 points dans le 4e. « Sur le tir, j’ai vu la prise à deux, et j’ai juste essayé de m’en écarter. Je suis très à l’aise dans ses situations. C’est un tir que je travaille à l’échauffement. »

L’hommage de Damian Lillard

Troisième meilleur marqueur de la NBA, « SGA » termine la partie avec 35 points, dont un parfait 14 sur 14 aux lancers-francs ! Le « Shai Time », ce n’est pas uniquement ce panier de la victoire puisque c’est aussi lui qui avait bâché quelques instants plus tôt un 3-points d’Anfernee Simons.

De quoi recevoir l’hommage du « patron », Damian Lillard, l’un des joueurs les plus « clutch » de sa génération.

« Il est impressionnant, et c’est évidemment un très bon joueur. Ce n’est pas uniquement un bon jeune… Il est en train de s’affirmer. Je me souviens quand j’étais plus jeune et que je suis devenu le leader d’une équipe. Je me présentais comme le meilleur arrière de l’équipe, et j’étais agressif pour le prouver. Je vois qu’il est dans le même état d’esprit. Il essaie de montrer ce qu’il sait faire. »

Et il le fait bien !