La Nike Air Deldon 1 aux couleurs de la WNBA

On n’a pas fini d’entendre parler de la Nike Air Deldon 1, première chaussure signature d’Elena Delle Donne, ce qui est déjà un petit événement. Mais ce premier modèle se distingue surtout par son talon « rétractable », pour passer d’une version haute à une version plus « Low ».

Le nouveau coloris de cette paire a été dévoilé par la marque à la virgule. On part donc sur une tige en cuir et daim principalement orange, de la même couleur que le logo de la WNBA, avec le logo Nike (et son prolongement) ainsi que la semelle ressortant en blanc nacré.

Ce modèle est attendu pour courant 2023 au prix de 120 dollars.

(Via SneakerNews)

