La course au MVP | Et si Nikola Jokic réalisait l’impensable ?

Depuis maintenant plus d’une décennie, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player (MVP) ». Cette semaine, à la lumière des performances de Nikola Jokic, dont la montée en puissance ne cesse de se renforcer au fil des matchs, concentrons-nous sur ces joueurs qui ont réalisé le « three-peat » au cours de leur carrière.

Sans faire de bruit, le « Joker » guide une nouvelle fois les Nuggets dans les hauteurs de l’Ouest, en affichant un niveau de jeu proche –voire similaire– de celui qui lui a permis de remporter deux titres de MVP. Dernière illustration en date : ce triple-double de mammouth réussi ce week-end (40 points, 27 rebonds et 10 passes !). Du jamais vu depuis un certain Wilt Chamberlain dans les années 1960…

Forcément, Nikola Jokic se positionne donc parmi les principaux prétendants au nouveau « Michael Jordan Trophy », qu’il a d’ailleurs reçu la semaine dernière pour couronner sa dernière campagne. Sur les bases de ses meilleures statistiques aux passes, interceptions et à l’adresse générale, il n’en finit pas de dominer avec une facilité pour le moins déconcertante, qu’importe le type de défense qui se dresse devant lui.

À ce rythme-là, et pour peu que Jayson Tatum ou Giannis Antetokounmpo connaissent par exemple un coup de mou et/ou un pépin physique, le pivot de Denver pourrait en profiter pour s’immiscer, à terme, au sommet de notre traditionnelle course au MVP. Car, contrairement à d’autres, le Serbe est du genre robuste et à ne pas rater beaucoup de rencontres (aucune en 2020/21, puis huit en 2021/22)…

Mieux que Michael Jordan ou LeBron James ?

En cas de nouveau sacre, ce qui constituerait ainsi son troisième d’affilée, Nikola Jokic accomplirait d’ailleurs une prouesse tout bonnement rarissime : rafler trois titres de MVP en seulement trois ans. Un triplé que seuls Bill Russell (1961, 1962, 1963), Wilt Chamberlain (1966, 1967, 1968) et Larry Bird (1984, 1985, 1986) ont réussi jusqu’à présent, mais il y a fort longtemps.

Depuis l’illustre ailier des Celtics dans les années 1980, donc, personne n’est parvenu à intégrer ce cercle ultra-fermé. Pas même les Magic Johnson, Michael Jordan, Tim Duncan, Steve Nash, LeBron James, Stephen Curry et autres Giannis Antetokounmpo, qui ont tous dû se « contenter » d’un doublé. Idem pour Kareem Abdul-Jabbar et Moses Malone, avant la prise de pouvoir de « Larry Legend » il y a plus de trois décennies.

En revanche, notons qu’ils sont six à avoir frôlé le « three-peat », en finissant sur le podium du scrutin forts de leur statut de double tenant du titre. C’est le cas de Kareem Abdul-Jabbar, sacré en 1971 et 1972 mais second en 1973 ; Magic Johnson, sacré en 1989 et 1990 mais second en 1991 ; Michael Jordan, sacré en 1991 et 1992 mais troisième en 1993 ; Tim Duncan, sacré en 2002 et 2003 mais second en 2004 ; Steve Nash, sacré en 2005 et 2006 mais second en 2007 ; et enfin LeBron James, sacré en 2009 et 2010 puis 2012 et 2013, mais troisième en 2011 puis second en 2014.

Qui sait, peut-être que Nikola Jokic deviendra le septième joueur de cette liste ou, mieux encore, le quatrième joueur élu MVP trois saisons de suite. Ce qui est sûr, c’est que le franchise player des Nuggets est parti sur de belles bases, tant individuellement que collectivement, et qu’il faudra une nouvelle fois compter sur lui jusqu’au bout…

Course au MVP 2023 : notre Top 5

1 – Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 22 victoires, 9 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 29 disputés sur 31 possibles.

Stats : 30.2 pts, 8.2 reb, 4.1 pds, 1.1 int, 0.9 ctr et 2.8 pdb en 37 min.

Pourcentages : 47% aux tirs, 36% à 3-pts et 86% aux lancers.

2 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 22 victoires, 8 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 25 disputés sur 30 possibles.

Stats : 31.0 pts, 11.1 reb, 5.2 pds, 0.8 int, 1.0 ctr et 3.6 pdb en 33 min.

Pourcentages : 53% aux tirs, 26% à 3-pts et 64% aux lancers.

3 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 18 victoires, 11 défaites – 2e à l’Ouest.

Matchs : 26 disputés sur 29 possibles.

Stats : 25.2 pts, 10.9 reb, 9.0 pds, 1.5 int, 0.7 ctr et 3.7 pdb en 33 min.

Pourcentages : 62% aux tirs, 32% à 3-pts et 80% aux lancers.

4 – Kevin Durant (Nets)

Bilan : 19 victoires, 12 défaites – 4e à l’Est.

Matchs : 30 disputés sur 31 possibles.

Stats : 30.4 pts, 6.6 reb, 5.3 pds, 0.7 int, 1.6 ctr et 3.6 pdb en 37 min.

Pourcentages : 57% aux tirs, 36% à 3-pts et 92% aux lancers.

5 – Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 15 victoires, 16 défaites – 10e à l’Ouest.

Matchs : 28 disputés sur 31 possibles.

Stats : 32.5 pts, 8.3 reb, 8.6 pds, 1.6 int, 0.6 ctr et 3.6 pdb en 36 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, 35% à 3-pts et 73% aux lancers.

Mentions : Ja Morant (Grizzlies), Devin Booker (Suns), Zion Williamson (Pelicans), Joel Embiid (Sixers), Donovan Mitchell (Cavaliers), Damian Lillard (Blazers)…