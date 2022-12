Aboyer et shooter à 3-pts, les missions de Joe Ingles à Milwaukee

« Je peux y aller, faire du trash talking et shooter quelques 3-pts ». En une phrase, Joe Ingles a parfaitement résumé ce qu’il va apporter aux Bucks à partir de ce lundi soir contre les Pelicans.

Il va en effet signer son retour à la compétition, presque un an après sa rupture d’un ligament croisé du genou gauche. Le 30 janvier, le jour de sa blessure, il était alors un joueur du Jazz. Désormais, il va défendre les couleurs des Bucks.

« C’est un bon joueur de basket tout simplement », lance Mike Budenholzer pour The Athletic. « Ses passes sont probablement la chose qui m’impressionne le plus. On a toujours besoin de shoot à 3-pts, de joueurs qui peuvent mettre dedans à différents moments. Donc son tir extérieur va vraiment nous aider. C’est un joueur intelligent, dur au mal, un défenseur nerveux. »

Joe Ingles apporte expérience et cohésion

Ainsi qu’une grande gueule, qui n’hésite jamais à l’ouvrir. Les joueurs de Milwaukee ont pu le remarquer depuis qu’il est arrivé dans leur vestiaire.

« Dès le premier jour », annonce Khris Middleton quand on lui demande quand il a remarqué ce trait de caractère. « Il ne la ferme jamais, il parle tout le temps, même quand il a tort et j’adore », poursuit Jrue Holiday. « Sans doute quand je jouais contre lui à Utah », précise Brook Lopez. « Il parle sur le terrain, même quand il est sur le banc. »

Ce profil d’aboyeur plaît au coach des Bucks, déjà bien pourvu avec un Bobby Portis par exemple. Non seulement pour réveiller les joueurs si nécessaire, mais aussi pour l’esprit de camaraderie du groupe.

« En NBA, au début ou au milieu d’une saison, on a toujours besoin de joueurs qui peuvent parler, parler à l’adversaire ou aux coaches. Il va apporter sa voix, son énergie. Il s’est intégré au vestiaire, il a développé des amitiés, des relations avant même d’être sur le parquet. Je ne sais pas si j’ai déjà vu ça de la part d’un joueur qui n’a pas encore joué. D’habitude, ça se passe sur les parquets. »