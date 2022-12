La Luka 1 aura son coloris « Rabbit »

Jordan Brand prépare une belle collection « Year of the Rabbit » pour fêter le nouvel an chinois et la Luka 1 sera bien évidemment de la partie.

On retrouve une tige blanche avec un aspect un peu plus laineux pour recouvrir les câbles Flywire. Le logo présent sur la languette, l’intérieur du col et la tirette ressortent en rouge orange, tandis que la semelle associe également blanc, rouge et des touches dorées, sur le logo « Jumpman » notamment.

Sortie attendue pour début 2023 au prix de 130 euros.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike LeBron XX The Debut. Plus légère, plus proche du sol, ultra-moderne et incroyablement rapide, la Lebron XX revient dans un coloris inspiré de la ville de Cleveland et de la franchise des Cavs, où tout a commencé. Livraison et retour offert.