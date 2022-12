Pour relancer son équipe, Joe Mazzulla s’en est pris… à ses meilleurs joueurs

Alors qu’ils marchaient sur l’eau depuis le début de la saison, les Celtics ont pris une claque ce lundi, sur le parquet des Clippers qui s’offraient leur victoire référence, en l’emportant de 20 points (113-93) sous l’impulsion d’un grand duo Kawhi Leonard – Paul George.

Une lourde défaite qui a eu le don d’agacer Joe Mazzulla, qui a alors choisi une stratégie radicale : s’en prendre à ses deux meilleurs joueurs, alors qu’ils n’étaient pourtant pas les plus fautifs dans la défaite (20 points et 11 rebonds pour Jayson Tatum ; 21 points, 4 rebonds, 2 passes et 2 interceptions pour Jaylen Brown), afin d’insuffler en eux un sentiment de révolte avant le « back-to-back » contre les Lakers, et ainsi entrainer toute leur équipe.

« Avant le match, il a partagé ses impressions. Il nous a fait comprendre que tout le monde devait faire mieux, à commencer par Jayson et moi, car tout le monde suivrait le mouvement ensuite. Donc il nous a défiés à faire mieux » affirmait ainsi Jaylen Brown, laissant l’autre « Jay » entrer un peu plus dans les détails. « Il m’a dit que j’avais fait un match de merde [contre les Clippers]. Et que si je commençais à mieux jouer, tout le monde jouerait mieux » ajoutait en effet Jayson Tatum. « Puis il est passé à JB [Jaylen Brown], puis à Marcus [Smart], expliquant qu’il était de notre pouvoir [d’insuffler la révolte]. »

Le message (radical) semble avoir été reçu 5 sur 5, puisque ses leaders ont répondu dans la victoire épique des Celtics sur le parquet des Lakers (44 points, 9 rebonds et 6 passes pour Jayson Tatum ; 25 points, 15 rebonds, 5 passes et 3 interceptions pour Jaylen Brown), la nuit dernière.

Responsabiliser ses joueurs et favoriser l’autogestion

Si la critique de Joe Mazzulla à l’encontre des deux « Jay’s » semblait clairement sévère et exagérée, c’est parce qu’elle s’inscrit évidemment dans un chemin de pensée de la part du technicien des Celtics. Celle de la responsabilisation systématique de ses joueurs, comme « JT » le détaille.

« Joe nous dit toujours qu’il ne va pas nous sauver la mise avec un temps-mort, surtout dans un moment où nous ne jouons pas comme il faut » explique l’ailier, alors que son coach n’a effectivement pris aucun temps-mort durant le « money-time » contre les Lakers. Un choix risqué mais payant puisque les C’s ont finalement recollé au score puis arraché la prolongation. « Il nous dit souvent de nous débrouiller, comme ce soir. »

Une stratégie que le principal intéressé justifie.

« Depuis le début de la saison, nous sommes habitués à gagner de la même manière. Or, nous devons apprendre à gagner dans différents contextes. Nous avons souvent gagné en écrasant nos adversaires. Là, nous avons gagné en revenant dans le match, et en exécutant notre plan de jeu en fin de match » concluait ainsi Joe Mazzulla. « Donc ce [road-trip] nous est bénéfique dans le sens où nous comprenons et apprenons comment gagner dans des conditions que nous n’avons pas forcément connues auparavant. »