Après un scénario complètement fou, les Celtics domptent les Lakers en prolongation !

Classique parmi les classiques de la NBA, ce Lakers/Celtics sentait surtout la poudre, car les deux équipes avaient besoin de gagner. Los Angeles pour continuer de se rapprocher du Top 10 de l’Ouest et Boston pour se relancer après ses deux défaites concédées contre des contenders (Warriors puis Clippers).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette affiche historique a tenu toutes ses promesses, puisqu’il a fallu une prolongation pour départager les deux équipes. À l’arrivée, ce sont finalement les coéquipiers de Jayson Tatum (44 points, 9 rebonds, 6 passes) et Jaylen Brown (25 points, 15 rebonds, 5 passes, 3 interceptions) qui l’emportent au bout du suspense (122-118). Malgré tous les efforts d’Anthony Davis (37 points, 12 rebonds), LeBron James (33 points, 9 rebonds, 9 passes) et consorts en face.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Un scénario rocambolesque. Qui aurait pu imaginer qu’à +20 en faveur de Boston, au milieu du troisième quart-temps, les Lakers finiraient par infliger un invraisemblable run de… 41-9 (!) lors des quinze minutes suivantes, pour voir Los Angeles virer à +13 à quatre minutes de la fin du match ? Qui aurait ensuite pu penser que les Celtics répondraient par un… 17-4 dans le money-time, pour arracher une prolongation miraculeuse ? C’est pourtant bien ce double scénario auquel le public de la Crypto.com Arena a eu droit, avant que les coéquipiers de Jayson Tatum ne fassent la différence, en patrons, dans cette fameuse prolongation.

— Jayson Tatum superstar. Dans le dur depuis deux matchs, à l’image de son équipe, « Jay » avait à coeur de rebondir face à LeBron James et il n’a pas fait les choses à moitié dans ce « derby ». Affûté et agressif, profitant aussi d’une belle réussite à 3-pts, il a d’abord installé les Celtics aux commandes en première mi-temps, avant de connaître une petite baisse de régime en seconde période. En patron, l’ailier All-Star a cependant remis le bleu de chauffe dans le dernier acte, pour réveiller Boston et arracher la prolongation, avec un shoot sur la tête du « King ». Avant de laisser ses lieutenants finir le travail dans les cinq minutes suivantes.

— LeBron James et Anthony Davis ont tout donné. Quand le « King » et « AD » jouent à ce niveau, les Lakers n’affichent pas le même visage et semblent capables de rivaliser avec n’importe qui. À condition, bien sûr, que leurs coéquipiers soient au rendez-vous, ce qui n’a pas été le cas pendant deux quarts-temps et demi (d’où le +20 des Celtics). Mais dès que les role players de L.A. se sont réveillés, la donne a changé et la domination du duo James/Davis à l’intérieur a propulsé toute l’équipe aux commandes Seul bémol : leur prolongation ratée, mais avec 46 minutes pour l’un et 42 minutes pour l’autre, ils n’avaient plus de gaz…

TOPS/FLOPS

✅ Jaylen Brown. Dans l’ombre de Jayson Tatum, « JB » a lui aussi été au rendez-vous, tel le parfait lieutenant qu’il a toujours été cette saison. Actif au rebond, présent en défense et inspiré avec le ballon, il a pris ce que la défense californienne lui donnait, sans presque rien forcer et en laissant le jeu venir à lui. Moins présent après la pause, comme à peu près toute son équipe, l’arrière All-Star a ensuite retrouvé des couleurs en prolongation, pour planter un 3-pts important et des lancers-francs précieux. Une prestation solide et complète, nécessaire pour relancer Boston après deux défaites de rang.

✅ Russell Westbrook. Si les matchs ne duraient qu’une mi-temps, le « Brodie » aurait assurément figuré parmi les flops de cette partie, en compagnie de tous les Lakers, LeBron James et Anthony Davis exceptés. Sauf que le meneur All-Star a profité de la pause pour se reprendre, avec son énergie débordante. Auteur de 20 points, 14 rebonds, 5 passes et 4 contres en sortie de banc, il a été à l’origine du comeback californien (avec James et Davis), provoquant des ballons perdus, accélérant le tempo après le rebond, scorant de manière agressive près du cercle ou donnant aussi l’exemple en défense. Une vraie pile électrique, un peu à plat tout de même dans la prolongation.

⛔ La deuxième mi-temps de Boston. Après une première période aboutie sur le plan collectif (10/23 à 3-pts, 18 passes, 10 rebonds offensifs, 4 pertes de balle), les Celtics se sont étonnamment effondrés après la pause. Sans doute sur les rotules, en raison de leur back-to-back et de leur road-trip de six matchs (enfin terminé), les hommes de Joe Mazzulla ont perdu le fil quand ils ont commencé à perdre un nombre incalculable de ballons, sur des marchers ou des sautes de concentration, et qu’ils se sont enfermés dans du jeu en isolation, en arrêtant de faire vivre la gonfle. La sanction a été immédiate : run de 41-9 pour les Lakers !

⛔ La prolongation de Los Angeles. Anthony Davis risque de regretter encore ses deux lancers-francs ratés à 28 secondes de la fin du quatrième quart-temps, qui auraient pu mettre les Lakers à +4. Des Lakers qui risquent également de regretter d’avoir dilapidé, comme face aux Pacers il y a deux semaines, une avance d’une dizaine de points dans le money-time. Car, aujourd’hui en prolongation, et malgré une bonne entame de Russell Westbrook, ils n’ont pas fait le poids contre les Celtics, sans doute à cause de ce nouvel effondrement au finish et peut-être aussi à cause de tous les efforts fournis auparavant, pour recoller au score.

LA SUITE

Los Angeles (11-16) : réception de Denver, dans la nuit de vendredi à samedi (04h00).

Boston (22-7) : réception d’Orlando, dans la nuit de vendredi à samedi (01h30).

