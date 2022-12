Les Clippers d’un grand Kawhi Leonard dégomment les Celtics

Voilà ce qui s’appelle une victoire référence ! Deux jours après leur succès sur le parquet des Wizards, les Clippers ont enchaîné contre une équipe d’un tout autre calibre, les Celtics. En s’imposant largement face à la meilleure équipe de la ligue (113-93), les joueurs de Los Angeles avaient sans doute envie d’envoyer un message…

Les Clippers ont construit leur avance quart-temps après quart-temps. La première mi-temps en poche (56-47), les Californiens ont appuyé dans la troisième période où Paul George, malgré la défense de Marcus Smart, et surtout Kawhi Leonard ont pris le match à leur compte. En difficulté pour convertir à 3-points, les Celtics ont vu l’écart se creuser dangereusement jusqu’au bout de ces douze minutes (88-72).

Jaylen Brown et Grant Williams ont eu beau batailler dans les possessions suivantes, les C’s partaient de beaucoup trop loin pour espérer revenir au score.

Sur deux nouveaux paniers du meilleur joueur sur le parquet ce soir, Kawhi Leonard, Los Angeles s’offrait même son avance la plus conséquente (104-80), ouvrant la voie à quelques minutes de « garbage time ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le meilleur match des Clippers. Paul George et Kawhi Leonard tous les deux à 25 points ou plus, une défense très appliquée qui plus est face à la meilleure attaque de la ligue… Il n’y a pas trop à tergiverser : les Clippers ont signé le meilleur match de leur saison. Au-delà du score final, cela s’est vu dans les attitudes, dans le troisième quart-temps notamment, que les Californiens voulaient rappeler à la ligue qu’il faudra compter sur eux dans les mois à venir. Battre largement la meilleure équipe de la ligue est une chose, le faire en la limitant pour la première fois sous la barre des 100 points inscrits une autre.

– Un retour en zone dur à avaler. Pris à deux loin du cercle, Paul George a cherché à transmettre à Luke Kennard. Ce dernier a trébuché et eu du mal à contrôler le cuir, au point de passer de l’autre côté de la ligne médiane. Les Celtics ont alors logiquement pensé que le retour en zone allait être sifflé mais l’arbitre a jugé que la balle avait été déviée par un joueur de Boston lors de la transmission de « PG » (ce que le ralenti ne montre pas…). Grant Williams et les siens à l’arrêt en défense, Luke Kennard ne s’est pas fait prier pour envoyer à 3-points, offrant ainsi 17 points d’avance à son équipe (97-80) à huit minutes de la fin. Douloureux pour les Celtics sanctionnés par une faute offensive, de Marcus Smart, sur la possession suivante…

TOPS/FLOPS

✅ Kawhi Leonard. Alors que Paul George marquait un point de plus que lui mais avec 10 tirs de plus, « The Klaw » a signé son meilleur match cette saison, et de loin. Présent en défense et meilleur passeur de son équipe, il a fait dans la propreté de l’autre côté du terrain. Auteur d’un panier à 3-points en première intention en transition, dans le troisième quart-temps, l’ailier a surtout brillé dans son habituel jeu en périphérie. Son « fadeaway » devant Jaylen Brown, devant lequel il a su créer un micro-décalage dos au cercle, est une merveille du genre. Dommage qu’il ait laissé trois points en route sur la ligne des lancers.

✅ Malcolm Brogdon. Nouvelle sortie très convaincante pour le 6e homme de luxe des Celtics. Celui-ci a surtout brillé par sa facilité à accélérer en dribble et à terminer en pénétration. Parmi les joueurs de banc, il a été bien soutenu par Grant Williams.

⛔ Marcus Smart. Il arrive encore régulièrement cette saison au meneur des Celtics de passer largement à côté de son sujet. Nouvelle illustration cette nuit avec une sortie calamiteuse niveau adresse et impact dans l’attaque de Boston. Hormis sa défense sur Paul George, pas grand chose à retenir de son match.

LA SUITE

Clippers (16-13) : réception des Wolves, mercredi.

Celtics (21-7) : déplacement chez les Lakers, la nuit prochaine.