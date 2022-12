Comment les Lakers ont-ils pu perdre face aux Celtics ? Alors qu’ils venaient d’infliger un incroyable 32-5 à Boston à cheval sur les troisième et quatrième quart-temps, et qu’ils avaient le « momentum » à +13 (106-93) dans les cinq dernières minutes, les joueurs de Darvin Ham vont pourtant encore laisser filer un match dans le « money-time ».

Après cette rencontre, Los Angeles est la pire équipe de la ligue dans les moments décisifs. Durant ces possessions (42 minutes au total) où il y a moins de cinq points d’écart dans les cinq dernières minutes, LeBron James et compagnie ne marquent ainsi que 86.9 points sur 100 possessions, et encaissent par contre 122.1 points sur 100 possessions. Un « Net Rating » hallucinant de -35.2, pire encore que les Pistons (-31.0) ou les Hornets (-29.2)…

Un « Big Three » épuisé en fin de match

Tous les fans des Lakers ont ainsi en mémoire l’incroyable effondrement face aux Pacers, fin novembre. Bis repetita la nuit dernière. À 106-93, Los Angeles a ainsi laissé Grant Williams totalement ouvert à 3-points sur le repli défensif, puis LeBron James a complètement raté une remise en jeu pour Russell Westbrook. Marcus Smart en profitait et voilà un 5-0 pour Boston qui a relancé des Celtics qui semblaient pourtant à l’agonie.

La suite, comme trop souvent cette saison pour Los Angeles dans le « money-time », c’est une attaque sans rythme, qui ne mise que sur les accélérations de Russell Westbrook ou les shoots sans décalage de LeBron James, alors que les deux hommes ont eu toutes les peines du monde à trouver Anthony Davis… ou même à le servir.

Aux commentaires, Reggie Miller répétait que les Lakers étaient « cramés », face à des Celtics plus jeunes et qui ont trouvé les ressources pour se relancer, à l’image des paniers décisifs de Jayson Tatum, avec un LeBron James qui faisait des impasses problématiques en défense, qui ont offert des tirs à 3-points ouverts décisifs à Boston.

Il faut dire que Darvin Ham a eu besoin de faire beaucoup jouer ses stars pour renverser le match…

La fatigue a donc sans doute été un facteur important pour LeBron James (et ses bientôt 38 ans) et compagnie en fin de rencontre, le « King » et Russell Westbrook tentant de faire la différence avec des tirs sans rythme en toute fin de partie, ou en prolongation. Après le match, Darvin Ham reconnaissait une mauvaise gestion des temps-morts.

Ne pas devoir courir après le score

« On doit réfléchir comment utiliser intelligemment nos temps-morts, pour faire des pauses de cette façon. Mais c’est compliqué parce qu’il y a un groupe qui est dans un bon rythme collectif et on ne veut pas perturber ça et d’un autre côté, on ne veut pas mettre un joueur en danger parce qu’il est sur le banc depuis longtemps et qu’il doit égaler le niveau d’intensité et de vitesse du match, et qu’on peut facilement se blesser dans ces situations. J’aurais pu mieux faire dans l’utilisation des temps-morts, pour les utiliser plus vite. C’est de ma faute et je dois faire mieux sur ce point. Mais je suis fier de mes joueurs. Déçu par la défaite mais fier de mes joueurs. »

Pour le coach, le problème ne vient d’ailleurs pas des ratés du « money-time », comme les nouveaux lancers-francs manqués d’Anthony Davis à +2 (110-108) dans les 30 dernières secondes.

« Tout le monde peut parler des lancers francs, de ceci et de cela, mais ce que nous ne pouvons surtout pas faire, c’est laisser l’adversaire mener de 15, 17 ou 20 points, et encaisser plus de 30 points par quart-temps en première mi-temps », pestait Darvin Ham. « Nous devons faire mieux, dès le coup d’envoi, pour imposer notre volonté. »

L’épuisement manifeste des Lakers dans le « money-time » est en effet la conséquence de l’effort fourni pour revenir au score, mais aussi de la rotation très serrée utilisée par Darvin Ham, alors que le coach a rapidement décidé de se passer de Dennis Schröder et Patrick Beverley, ses deux titulaires sur le « backcourt ». Mais cela n’explique pas totalement la faiblesse de Los Angeles dans les instants décisifs cette saison, marqués par une absence de systèmes et d’options offensives sur lesquels il faudrait aussi travailler, alors que l’entraîneur de Los Angeles répète pourtant à chaque fois qu’il n’a rien à redire sur les tirs pris par ses joueurs, notamment LeBron James, dans ces situations.