Après un calendrier abordable, les Nets s’apprêtent à multiplier les tests sérieux

Lorsque Steve Nash a été remercié début novembre par les Nets, ces derniers étaient quasiment au fond du trou. Avec deux petites victoires au compteur en sept sorties.

Depuis, Jacque Vaughn a remis de l’ordre, Kyrie Irving est sorti de suspension, Ben Simmons a retrouvé de la confiance, des blessés sont revenus (Seth Curry, TJ Warren…) tandis que Kevin Durant est resté Kevin Durant.

Les New-Yorkais sont passés de la 14e à la 4e place au classement à l’Est. Un bond spectaculaire qui peut aussi s’expliquer par un calendrier plus favorable. On rappelle qu’après leur départ désastreux, ils ont connu une terrible séquence de dix matchs sur douze à l’extérieur, terminée sur une note honorable sept victoires.

Puis ils ont enchaîné les réceptions d’équipes de l’Est sous les 50% de victoires, avec à la clé huit succès en neuf rencontres, dont les deux derniers chez les Pacers, puis les Wizards.

Tout l’enjeu étant maintenant de savoir si leur bonne forme actuelle peut s’inscrire dans le temps. « C’est une bonne question. Que ce soit durable ou non, on doit se le prouver chaque fois qu’on lace nos chaussures, chaque fois qu’on entre dans le vestiaires et qu’on se prépare. On sait ce qu’on a à faire », affiche Kyrie Irving.

Kevin Durant a aimé le style

Ce dernier insiste sur l’état d’esprit de son équipe, qui peut désormais se concentrer sur le basket.

« Gagnons des matchs, c’est tout. C’est vraiment notre attitude. Plus d’excuses, plus de distractions, plus de blessures surprises. On veut que tout le monde soit en bonne santé, que tout le monde prenne du plaisir et vienne jouer son jeu », complète d’ailleurs le meneur.

Sur la série en cours, les Nets ont perdu leur plus gros rendez-vous face aux Celtics, quand la majorité des équipes battues étaient privées d’un joueur majeur. Kevin Durant évoque ainsi un « calendrier favorable. On a affronté quelques équipes auxquelles il manquait des joueurs. Le fait d’être à la maison pour sept d’entre eux, de pouvoir se réveiller dans nos propres lits et d’avoir notre propre routine à la maison est certainement important », juge KD.

Mais dans l’ensemble, la star a apprécié le style de jeu développé par son équipe, des deux côtés du terrain. « On a continué à jouer notre système et on a fait ce qu’on voulait des deux côtés du terrain. Alors oui, être à la maison, ça compte. Avoir tout le monde de retour en bonne santé, ça compte. Donc on veut juste continuer à travailler. »

Ils devront le faire avec une phase de douze matchs jusqu’à la mi-janvier, parmi lesquels huit nouveaux déplacements (Raptors, Pistons, Cavaliers, Hawks, Hornets, Bulls, Pelicans et Heat) et la réception de cadors de la ligue : Warriors, Bucks et Celtics (en plus des Spurs).