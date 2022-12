Les Rockets enfoncent les Suns !

Cinquième défaite de suite des Suns qui continuent de glisser au classement ! Le plus inquiétant, c’est qu’il s’agit de la deuxième défaite de rang face aux Rockets, bons derniers avant la rencontre. Privés de Devin Booker, les anciens leaders de la conférence Ouest n’ont jamais mené au score, et ils ont encaissé d’entrée un 7-0 ! Avec Jalen Green qui découpe la défense et Jabari Smith Jr. qui fait mouche de loin, les Rockets prennent rapidement 10 points d’avance (17-7).

Phoenix est beaucoup trop statique, et il faut attendre l’entrée de Bismack Biyombo pour que l’équipe se réveille. Au dunk et surtout aux contres, le pivot domine les débats, et surtout ramène les Suns dans le match (29-25). Mais l’embellie est de courte durée, et les Rockets enchaînent sur un 13-0 !

Phoenix loupe neuf tirs de suite et ne marque pas le moindre point pendant cinq minutes. A la pause, l’écart est conséquent : +19 (54-35). Pour ne rien arranger, Deandre Ayton a quitté ses coéquipiers après un choc genou contre genou, et c’est finalement sa cheville qui a tourné sur le pied de Kevin Porter Jr.

Au retour des vestiaires, Eric Gordon plante de loin, tandis que Jalen Green fait le spectacle au alley-oop. L’écart se stabilise autour des 15-20 points, et les Rockets s’imposent finalement 111-97, confirmant leur statut de coupeurs de tête puisqu’ils viennent de battre Phoenix par deux fois, mais aussi Milwaukee et Philadelphie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour de Stephen Silas. Vibrant hommage du public à Stephen Silas, déjà de retour sur le banc des Rockets après le décès de son père, Paul, ce week-end. La communion de ses joueurs autour de lui était très touchante, et la victoire n’en est que plus belle.

– Des Suns à bout de souffle. Cinquième défaite de rang de Phoenix qui, déjà privés de Devin Booker, a aussi perdu Deandre Ayton et Cameron Payne avant la mi-temps. C’est la première fois depuis deux ans que l’équipe perd cinq matches de suite.

TOPS/FLOPS

✅Alperen Sengun. Le patron de la peinture cette nuit avec son 8e double-double de la saison. Le Turc prouve qu’il peut avoir une vraie présence au rebond.

✅ Jalen Green. Son agressivité est récompensée. Il n’a cessé d’attaquer une défense bien poreuse des Suns, et son 11 sur 12 aux lancers-francs démontre toute sa concentration.

✅ Jabari Smith Jr. Sa ligne de stats n’est pas flamboyante mais son adresse extérieure (3 sur 3 à 3-points) et son envergure ont pesé sur la première mi-temps.

✅⛔Mikal Bridges. Le plus entreprenant mais aussi le plus maladroit des Suns avec 18 points à… 4 sur 24 aux tirs ! En première mi-temps, c’est le seul, avec Biyombo, à avoir montré une volonté de défendre.

⛔ La première mi-temps des Suns. Difficile de faire pire pour Phoenix qu’en première mi-temps avec un 11 sur 50 aux tirs, dont 4 sur 24 à 3-points.

LA SUITE

Houston (9-18) : réception du Heat jeudi.

Phoenix (16-12) : déplacement jeudi chez les Clippers.