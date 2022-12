Les Spurs signent Stanley Johnson

La saison passée, Stanley Johnson (26 ans) avait réussi à se montrer à Los Angeles. L’ancien des Pistons avait rendu de bons services, en étant souvent titulaire et en tournant à 6.7 points et 3.2 rebonds de moyenne en 22 minutes.

Conservé par les Lakers au début de l’intersaison, il avait ensuite été envoyé à Utah avec Talen Horton-Tucker en échange de Patrick Beverley. Le Jazz l’avait coupé avant le début de saison, le laissant sans club depuis.

The Athletic nous apprend que ce sont les Spurs qui ont décidé de le relancer, en le signant jusqu’à la fin de saison.

L’équipe est en reconstruction, l’ancien 8e choix de la Draft 2015 devrait donc avoir des opportunités de s’exprimer. Afin de le faire signer, San Antonio a décidé de couper Alize Johnson.

