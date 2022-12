Le GM des Kings espère poursuivre le travail en cours à Sacramento

De’Aaron Fox, Harrison Barnes, Terence Davis et Richaun Holmes. Telle est la poignée de joueurs des Kings de l’ère Vlade Divac encore en place. C’est dire le travail de reconstruction mené par Monte McNair depuis 2020.

Ce dernier, formé par Daryl Morey chez les Rockets, arrive à la fin de son contrat de trois ans en Californie. Interrogé par le Sacramento Bee sur la suite, il refuse de dire si des discussions autour d’une éventuelle prolongation de contrat sont en cours avec le propriétaire Vivek Ranadive.

Son vœu de rester en poste dans la capitale californienne est en revanche clair : « Je dirai simplement que ma famille adore Sacramento et que nous sommes très heureux de la façon dont les choses se passent. On est juste concentrés sur la victoire et la poursuite de notre développement. »

Un développement qui s’est accéléré. Avec les recrutements de Kevin Huerter et Malik Monk, sans oublier Mike Brown sur le banc, en plus du duo De’Aaron Fox – Domantas Sabonis qui trouve ses marques, les Kings font partie des bonnes surprises avec une 5e place à l’Ouest et un bilan de 14 victoires et 11 défaites.

Tous ces récents mouvements en interne portent la marque du dirigeant, à l’origine du transfert d’ampleur, et très commenté, en cours de saison passée : l’envoi de Tyrese Haliburton, Buddy Hield et Tristan Thompson aux Pacers, contre Justin Holiday, Jeremy Lamb et surtout Domantas Sabonis.

« Monte, Wes (Wilcox, assistant GM), tout le front office, les entraîneurs, le staff, le processus suivi, les échanges effectués, le rookie choisi (Keegan Murray), je suis très satisfait de tout ce qui s’est passé. Je pense que maintenant, la priorité est : gagnons », affichait en septembre Vivek Ranadive. Ce que son équipe fait jusqu’à présent… afin de mettre un terme à la plus longue période sans playoffs de l’histoire de la ligue : 16 saisons consécutives !