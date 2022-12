La jeunesse prend le pouvoir chez les Knicks

Julius Randle expulsé et Jalen Brunson blessé, les Knicks ont terminé la rencontre face aux Kings avec un cinq exclusivement composé de joueurs de 24 ans et moins.

Parmi eux, deux « sophomores », Quentin Grimes et Miles McBride, et malgré cette inexpérience, les New-Yorkais ont repoussé les assauts des Kings pour s’imposer 112-99. Pour la troisième fois en quatre matches, New York maintient un adversaire sous les 100 points, et c’est même la 4e victoire de suite.

« La défense est en train de se mettre en place, » constate RJ Barrett, décalé au poste 4 après l’expulsion de Julius Randle. « Nous nous donnons à fond et nous faisons les efforts… Nous prenons des rebonds (55 prises à 41)… Ce n’est pas un secteur en particulier, mais beaucoup de choses différentes qui se mettent en place ensemble. »

Les shooteurs adverses sont ciblés

Même si RJ Barrett assure qu’il n’y a pas un secteur en particulier, il faut reconnaître que la défense haute des Knicks pose des problèmes à ses adversaires.

La titularisation de Quentin Grimes a changé la donne, et sur les quatre derniers matches, les adversaires de New York ont shooté à 22% à 3-points. Sur une semaine, avec quatre adversaires différents, c’est une vraie tendance.

Cette maladresse de loin permet d’avoir des rebonds, souvent longs, et de lancer du jeu rapide. C’est là que les jeunes apportent beaucoup, mais aussi Julius Randle, beaucoup plus à l’aise lorsqu’il peut faire parler sa combinaison de puissance et de vitesse.

« J’ai le sentiment qu’on combine bien en attaque comme en défense » témoigne Quentin Grimes, qui rapporte que l’ambiance est au beau fixe. « Il y a beaucoup d’énergie et de rires dans le vestiaire. »

La confiance de Tom Thibodeau

Le pari d’une rotation courte fonctionne (pour l’instant) pour Tom Thibodeau, et même lorsque le duo Brunson-Randle est sur la touche, la dynamique reste la même. « L’énergie, la communication… C’est comme si tout le monde était sur la même longueur d’onde » poursuit Mitchell Robinson, devenu le point d’ancrage au milieu de la peinture. Son duo avec Isaiah Hartenstein apporte de la stabilité sur 48 minutes même s’ils sont complètement différents, et leurs profils permettent à Tom Thibodeau de s’adapter.

« Il faut féliciter les Knicks » reconnaît Mike Brown, le coach des Kings. « Il nous ont bottés le derrière. On n’avait pas de réponse à Julius, et il a fait ce qu’il a voulu de nous. On n’a rien exécuté de bien. Brunson a réalisé un bon match. RJ aussi. Mitchell Robinson a été monstrueux au rebond… »

« Ce soir, davantage de gars ont élevé leur niveau de jeu, et ils ont joué des minutes importantes. C’est bien à voir » apprécie RJ Barrett, alors que Quentin Grimes met ça sur le compte de la confiance accordée par son coach. « Cela prouve que Thibs a confiance en nous, le fait de mettre tous les jeunes pour finir la rencontre. »